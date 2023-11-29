Macaristan: NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımının şimdi mümkün olmadığı konusunda hemfikir

“En azından, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının şimdi imkansız olduğu konusunda fikir birliği var. Koşullar yerine getirilirse ve müttefikler kabul ederse bunun gelecekte mümkün olduğu yönünde bir konsensüs formülü geliştirildi. Şimdilik bu iki şart var. Bu noktada değişen bir şey yok. Mevcut koşullarda Ukrayna’nın NATO’ya katılımını hayal etmenin imkansız olduğu konusundaki fikir birliği dağılmadı. Bu doğru, çünkü şimdi Ukrayna’yı NATO’ya almak 3. Dünya Savaşı’nın başlaması anlamına gelir."