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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/macaristan-nato-ulkeleri-ukraynanin-ittifaka-katiliminin-simdi-mumkun-olmadigi-konusunda-hemfikir-1077889305.html
Macaristan: NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımının şimdi mümkün olmadığı konusunda hemfikir
Macaristan: NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımının şimdi mümkün olmadığı konusunda hemfikir
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın şimdi NATO’ya katılımını hayal etmenin mümkün olmadığı konusunda ittifak üyeleri arasında fikir... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Szijjarto, açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu.‘Ukrayna’nın taarruzunun beklentilerden uzak olduğu kabul edildi’Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Ukrayna’nın karşı taarruzu başladığı günden bu yana savaş meydanında büyük değişiklik olmadı, hiçbir atılım yok. Bunu çokları kabul etti. Alçak bir sesle, çekincelerle, ama kabul etti. Karşı taarruzun beklentilerden uzak sonuçlar verdiği algısı var, bunu bugün kimse tartışmadı” ifadesini kullandı.Toplananların büyük kısmının konuşmalarında bu konuya değinmediğine dikkat çeken Szijjarto, tek bir bakanın, taarruzun başarılı olacağını anlatma girişiminin “tecrit edildiğini” kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/macaristan-abnin-rus-nukleer-enerjisine-yonelik-yaptirim-planlarini-bozacagiz-1077855988.html
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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, ukrayna krizi, nato

Macaristan: NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımının şimdi mümkün olmadığı konusunda hemfikir

00:02 29.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın şimdi NATO’ya katılımını hayal etmenin mümkün olmadığı konusunda ittifak üyeleri arasında fikir birliğinin olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Szijjarto, açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu.
“En azından, Ukrayna’nın NATO’ya katılımının şimdi imkansız olduğu konusunda fikir birliği var. Koşullar yerine getirilirse ve müttefikler kabul ederse bunun gelecekte mümkün olduğu yönünde bir konsensüs formülü geliştirildi. Şimdilik bu iki şart var. Bu noktada değişen bir şey yok. Mevcut koşullarda Ukrayna’nın NATO’ya katılımını hayal etmenin imkansız olduğu konusundaki fikir birliği dağılmadı. Bu doğru, çünkü şimdi Ukrayna’yı NATO’ya almak 3. Dünya Savaşı’nın başlaması anlamına gelir."

‘Ukrayna’nın taarruzunun beklentilerden uzak olduğu kabul edildi’

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Ukrayna’nın karşı taarruzu başladığı günden bu yana savaş meydanında büyük değişiklik olmadı, hiçbir atılım yok. Bunu çokları kabul etti. Alçak bir sesle, çekincelerle, ama kabul etti. Karşı taarruzun beklentilerden uzak sonuçlar verdiği algısı var, bunu bugün kimse tartışmadı” ifadesini kullandı.
Toplananların büyük kısmının konuşmalarında bu konuya değinmediğine dikkat çeken Szijjarto, tek bir bakanın, taarruzun başarılı olacağını anlatma girişiminin “tecrit edildiğini” kaydetti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Belarus Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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