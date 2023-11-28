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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/macaristan-abnin-rus-nukleer-enerjisine-yonelik-yaptirim-planlarini-bozacagiz-1077855988.html
Macaristan: AB'nin Rus nükleer enerjisine yönelik yaptırım planlarını bozacağız
Macaristan: AB'nin Rus nükleer enerjisine yönelik yaptırım planlarını bozacağız
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus nükleer enerjisine yönelik yaptırımların öngörüldüğü AB'nin 12. yaptırım paketine karşı çıktıklarını ve bunu... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T10:08+0300
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avrupa'da enerji krizi
macaristan
avrupa birliği
yaptırım
ekonomik yaptırım
rusya
enerji
peter szijjarto
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rusya atom enerji şirketi rosatom
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Macar basınına demeç veren Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus nükleer enerjisi için kısıtlamaları da öngören yeni yaptırım paketinin önerildiğini belirtti.Macaristan'ın Rus nükleer enerjisini hedef alan yaptırımlara ilişkin planları bozacağının altını çizen Szijjarto şu ifadeleri kullandı:Szijjarto, bu tür bir yasağın Macaristan'ın enerji teminini kısa, orta ve uzun vadede çok ciddi zarar vereceğini vurguladı.'ABD Rusya'dan uranyum alımında rekor kırarken Brüksel'dekiler yaptırım istiyor'ABD'nin 6 ayda 416 ton Rus uranyumu alarak rekor kırdığı bir dönemde Brüksel'deki bazı kişilerin nükleer enerjiye karşı yaptırım istediğine dikkat çeken Szijjarto, "O zaman bir soru: Bu yaptırım teklifi kimin çıkarlarına hizmet ediyor? Zira AB ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediği son derece açık" değerlendirmesinde bulundu.'Yaptırımların sonucu olarak Avrupa ekonomisi 'çöküş ve başarısızlık' sözcükleriyle tanımlanıyor'AB'nin 12. yaptırım paketiyle ilgili planlarını sert şekilde eleştiren Szijjarto, önceki 11 paketin AB ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin analiz edilmediğini, yaptırımların yol açtığı hasar nedeniyle Avrupa ekonomisinin 'çöküş ve başarısızlık' sözcükleriyle tanımlandığını ekledi.Slovakya da karşıYakın zamanda konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceklerini söylemişti.Fico, “Yaptırımlar konusunda öncelikle bize zarar vermemeleri konusunda çok dikkatli olacağız. Hazırlanmakta olan 12. pakette nükleer sektörle ilgili şeyler olabileceğine dair öneriler var. Böyle bir öneri ortaya çıkarsa, destek vereceğimizi düşünmüyorum. Bunun yalnızca birkaç ülkeden gelen bir öneri olduğunu biliyorum” dedi.Fico, bu tutumlarının Slovakya'daki nükleer santrallerin işleyebilmesi ve onlara yakıt tedariği ile ilgili olduğunu vurguladı.Rusya’ya yönelik yaptırımların işe yaramadığına vurgu yapan Fico, ancak bunun önerilen her yaptırıma karşı çıkacakları anlamına gelmediğini belirterek, tutumlarını bunların Slovakya üzerindeki etkisine göre belirleyeceklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-acikladi-1077360380.html
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macaristan, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, enerji, peter szijjarto, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya atom enerji şirketi rosatom, nükleer santral, nükleer enerji
macaristan, avrupa birliği, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, enerji, peter szijjarto, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya atom enerji şirketi rosatom, nükleer santral, nükleer enerji

Macaristan: AB'nin Rus nükleer enerjisine yönelik yaptırım planlarını bozacağız

10:08 28.11.2023 (güncellendi: 10:19 28.11.2023)
© Sputnik / Виктор ТолочкоMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Belarus Lavrov
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Belarus Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rus nükleer enerjisine yönelik yaptırımların öngörüldüğü AB'nin 12. yaptırım paketine karşı çıktıklarını ve bunu asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Macar basınına demeç veren Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus nükleer enerjisi için kısıtlamaları da öngören yeni yaptırım paketinin önerildiğini belirtti.
Macaristan'ın Rus nükleer enerjisini hedef alan yaptırımlara ilişkin planları bozacağının altını çizen Szijjarto şu ifadeleri kullandı:
"Doğal olarak biz, Macaristan'ın nükleer enerji karşıtı yaptırımları hiçbir şekilde desteklemeyeceğinin, karar alınması için oybirliği gerektiğinden nükleer enerji karşıtı yaptırımlara dair bir kararın kesinlikle asla alınmayacağının altını çizdik."
Szijjarto, bu tür bir yasağın Macaristan'ın enerji teminini kısa, orta ve uzun vadede çok ciddi zarar vereceğini vurguladı.

'ABD Rusya'dan uranyum alımında rekor kırarken Brüksel'dekiler yaptırım istiyor'

ABD'nin 6 ayda 416 ton Rus uranyumu alarak rekor kırdığı bir dönemde Brüksel'deki bazı kişilerin nükleer enerjiye karşı yaptırım istediğine dikkat çeken Szijjarto, "O zaman bir soru: Bu yaptırım teklifi kimin çıkarlarına hizmet ediyor? Zira AB ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediği son derece açık" değerlendirmesinde bulundu.

'Yaptırımların sonucu olarak Avrupa ekonomisi 'çöküş ve başarısızlık' sözcükleriyle tanımlanıyor'

AB'nin 12. yaptırım paketiyle ilgili planlarını sert şekilde eleştiren Szijjarto, önceki 11 paketin AB ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin analiz edilmediğini, yaptırımların yol açtığı hasar nedeniyle Avrupa ekonomisinin 'çöküş ve başarısızlık' sözcükleriyle tanımlandığını ekledi.

Slovakya da karşı

Yakın zamanda konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceklerini söylemişti.
Fico, “Yaptırımlar konusunda öncelikle bize zarar vermemeleri konusunda çok dikkatli olacağız. Hazırlanmakta olan 12. pakette nükleer sektörle ilgili şeyler olabileceğine dair öneriler var. Böyle bir öneri ortaya çıkarsa, destek vereceğimizi düşünmüyorum. Bunun yalnızca birkaç ülkeden gelen bir öneri olduğunu biliyorum” dedi.
Fico, bu tutumlarının Slovakya'daki nükleer santrallerin işleyebilmesi ve onlara yakıt tedariği ile ilgili olduğunu vurguladı.
Rusya’ya yönelik yaptırımların işe yaramadığına vurgu yapan Fico, ancak bunun önerilen her yaptırıma karşı çıkacakları anlamına gelmediğini belirterek, tutumlarını bunların Slovakya üzerindeki etkisine göre belirleyeceklerini kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
Ukrayna krizi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı
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