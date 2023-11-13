https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-acikladi-1077360380.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik bu hafta duyurulması beklenen 12. yaptırım paketinin... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T20:59+0300

2023-11-13T20:59+0300

2023-11-13T21:28+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

avrupa birliği

ukrayna

ukrayna krizi

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077338334_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_148eba9af6da0fb729108753a07f5a78.jpg

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Borrell “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları tamamlıyoruz. Paket, kişisel yaptırımları, ekonomik ve sektörel kısıtlamaları içeriyor. Bu pakete ilişkin önerimi, Avrupa Komisyonu’nun bu yaptırımların uygulanması için gereken düzenleme önerisiyle birlikte, AB Konseyi’ne sunabileceğimi umuyorum” ifadesini kullandı.“Pakette yaptırım uygulanan kişilerin listeleri, elmas dahil yeni ihracat kısıtlamaları, Rusya’nın gelirini sınırlamak için petrol fiyatı tavanını güçlendirmeye yönelik eylemler ve yaptırımların aşılmasına karşı mücadele tedbirleri yer alacak” diyen Borrell, önerinin son onaylama aşamasında bulunduğunu ve paketin önümüzdeki Çarşamba günü duyurulabileceğini söyledi.‘AB, üçüncü ülkeler için üretilen mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirebilir’Borrell, AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini belirtti.Avrupalı diplomat, Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar bir milyon adet mühimmat sağlama planının hayata geçirilmesinde yaşanan zorluklarla ilgili bir soru üzerine, Avrupa’nın ürünlerinin önemli kısmını üçüncü ülkelere ihraç ettiğini anımsatarak, “Seçeneklerden biri, öncelik olarak bu ihracatı Ukrayna’ya yönlendirmek” dedi.AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-parlamentosundan-rusyaya-karsi-yaptirima-tepki-bu-kadari-da-asiri-1077237696.html

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım