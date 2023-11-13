https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-acikladi-1077360380.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik bu hafta duyurulması beklenen 12. yaptırım paketinin... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T20:59+0300
2023-11-13T20:59+0300
2023-11-13T21:28+0300
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Borrell “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları tamamlıyoruz. Paket, kişisel yaptırımları, ekonomik ve sektörel kısıtlamaları içeriyor. Bu pakete ilişkin önerimi, Avrupa Komisyonu’nun bu yaptırımların uygulanması için gereken düzenleme önerisiyle birlikte, AB Konseyi’ne sunabileceğimi umuyorum” ifadesini kullandı.“Pakette yaptırım uygulanan kişilerin listeleri, elmas dahil yeni ihracat kısıtlamaları, Rusya’nın gelirini sınırlamak için petrol fiyatı tavanını güçlendirmeye yönelik eylemler ve yaptırımların aşılmasına karşı mücadele tedbirleri yer alacak” diyen Borrell, önerinin son onaylama aşamasında bulunduğunu ve paketin önümüzdeki Çarşamba günü duyurulabileceğini söyledi.‘AB, üçüncü ülkeler için üretilen mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirebilir’Borrell, AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini belirtti.Avrupalı diplomat, Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar bir milyon adet mühimmat sağlama planının hayata geçirilmesinde yaşanan zorluklarla ilgili bir soru üzerine, Avrupa’nın ürünlerinin önemli kısmını üçüncü ülkelere ihraç ettiğini anımsatarak, “Seçeneklerden biri, öncelik olarak bu ihracatı Ukrayna’ya yönlendirmek” dedi.AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.
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josep borrell, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım
josep borrell, avrupa birliği, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, yaptırım
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketini açıkladı
20:59 13.11.2023 (güncellendi: 21:28 13.11.2023)
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya yönelik bu hafta duyurulması beklenen 12. yaptırım paketinin yeni kişisel kısıtlamaları ve elmaslar dahil yeni ihracat kısıtlamalarını içerdiğini belirtti.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel’deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Borrell “Rusya’ya yönelik 12. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaları tamamlıyoruz. Paket, kişisel yaptırımları, ekonomik ve sektörel kısıtlamaları içeriyor. Bu pakete ilişkin önerimi, Avrupa Komisyonu’nun bu yaptırımların uygulanması için gereken düzenleme önerisiyle birlikte, AB Konseyi’ne sunabileceğimi umuyorum” ifadesini kullandı.
“Pakette yaptırım uygulanan kişilerin listeleri, elmas dahil yeni ihracat kısıtlamaları, Rusya’nın gelirini sınırlamak için petrol fiyatı tavanını güçlendirmeye yönelik eylemler ve yaptırımların aşılmasına karşı mücadele tedbirleri yer alacak” diyen Borrell, önerinin son onaylama aşamasında bulunduğunu ve paketin önümüzdeki Çarşamba günü duyurulabileceğini söyledi.
‘AB, üçüncü ülkeler için üretilen mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirebilir’
Borrell, AB ülkelerinin diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanan mühimmatı Ukrayna’ya yönlendirmesine öncelik verebileceğini belirtti.
Avrupalı diplomat, Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar bir milyon adet mühimmat sağlama planının hayata geçirilmesinde yaşanan zorluklarla ilgili bir soru üzerine, Avrupa’nın ürünlerinin önemli kısmını üçüncü ülkelere ihraç ettiğini anımsatarak, “Seçeneklerden biri, öncelik olarak bu ihracatı Ukrayna’ya yönlendirmek” dedi.
AB ülkelerinin ilk aşamada Ukrayna’ya 300 bin mermi sağladığını anlatan Borrell, bu mühimmatın depolardan alındığını kaydederek, “Şimdi direk üretim hatlarından sevkiyatlar yapılıyor” ifadesini kullandı.
AB’nin orta vadede Ukrayna için mühimmat üretimini büyük ölçüde artırmayı planladığını dile getiren yetkili, Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama hedefine ulaşmak istediklerini belirterek, “Bu, hedefimiz olarak kalıyor, ama her şey üretim hızına bağlı” diye ekledi.