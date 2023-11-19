https://sputniknews.com.tr/20231119/peskov-ilk-yaptirimlarin-ardindan-ekonomimizde-cokus-tehlikesi-vardi-1077551172.html
Peskov: İlk yaptırımların ardından ekonomimizde çöküş tehlikesi vardı
Peskov: İlk yaptırımların ardından ekonomimizde çöküş tehlikesi vardı
Kremlin Sözcüsü Peskov, ilk başlarda teorik olarak hiçbir ülkenin dayanamayacağı benzeri görülmemiş yaptırım yükü nedeniyle Rus ekonomisinin çökme riski... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T13:12+0300
2023-11-19T13:12+0300
2023-11-19T13:12+0300
ekonomi
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ekonomik yaptırım
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kremlin
dmitriy peskov
ekonomi
yerli üretim
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Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi ilanıyla ilgili değerlendirmesinde, ilan edilen yaptırımların ilk başladığı dönemlere atıfta bulunarak, “O zamanlarda ekonomide çökme tehlikesi vardı. Ve bu çöküşü önlemek için gerçekten tüm kaynakları, iç güçleri seferber etmek zorundaydık. Yani ilk başta basit görev çöküşü önlemekti, çünkü gerçekten de bunların kesinlikle benzeri görülmemiş bir yükü vardı” ifadelerini kullandı.AB’nin sürekli Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştığını anımsattığı demecinde, “Dünyada hiçbir ülke böyle bir darbeyle karşılaşmadı ve teorik olarak dünyadaki hiçbir ülke böyle bir darbeye dayanamaz” diyen Peskov, ilk yaptırım dalgası sonrası hükümetin aldığı akıllıca kararlar ve devasa çalışmaları sayesinde ülke ekonomisindeki durumun istikrara kavuşmakla kalmayıp büyümeye geçtiğini vurguladı.Rusya’nın, ekonomiye büyük darbe vuran COVID-19 salgınından hemen sonra yaptırım dalgasına karşı mücadele verdiğinin unutulmaması gerektiğine de değinen Peskov, ekonomideki toparlanmaya rağmen, şu anda öngörülen yıllık yüzde 3 seviyesindeki büyüme oranlarının Rusya için yetersiz oranlar olduğuna dikkat çektiği demecini şu şekilde sonlandırdı:Ekim ayı sonunda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke ekonomisinin bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 2.8 büyüdüğünü, sadece eylül ayında ekonomik büyümenin yüzde 5’in üzerinde gerçekleştiğini bildirmişti.Ekonomik büyümeye en büyük katkıyı yerli üretim ve arz ekonomisinin oluşturulmasının sağladığını dile getiren söyleyen Mişustin, Ocak-Eylül 2023 döneminde sanayi malları üretiminin yüzde üçten fazla arttığını belirterek, “Bu alanda liderlik imalat sanayide. Bu sektörde büyüme bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 7 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Sadece petrol ve doğalgaz sektöründe düşüşün yaşandığını kaydeden Başbakan, “Burada daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sevkiyatlar için yeni rotasyonlar oluşturmak, yeni alıcılarla anlaşmalar sağlamak, yeni pazarlar bulmak gerekiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rusyaya-yonelik-12-yaptirim-paketini-acikladi-1077360380.html
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rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, avrupa birliği, kremlin, dmitriy peskov, ekonomi, yerli üretim
rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, avrupa birliği, kremlin, dmitriy peskov, ekonomi, yerli üretim
Peskov: İlk yaptırımların ardından ekonomimizde çöküş tehlikesi vardı
Kremlin Sözcüsü Peskov, ilk başlarda teorik olarak hiçbir ülkenin dayanamayacağı benzeri görülmemiş yaptırım yükü nedeniyle Rus ekonomisinin çökme riski altında olduğunu itiraf ederken, ancak kaynakların seferber edilmesi ve hükümetin akıllı kararları sayesinde ekonomik büyüme yaşandığının altını çizdi.
Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi ilanıyla ilgili değerlendirmesinde, ilan edilen yaptırımların ilk başladığı dönemlere atıfta bulunarak, “O zamanlarda ekonomide çökme tehlikesi vardı. Ve bu çöküşü önlemek için gerçekten tüm kaynakları, iç güçleri seferber etmek zorundaydık. Yani ilk başta basit görev çöküşü önlemekti, çünkü gerçekten de bunların kesinlikle benzeri görülmemiş bir yükü vardı” ifadelerini kullandı.
AB’nin sürekli Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde çalıştığını anımsattığı demecinde, “Dünyada hiçbir ülke böyle bir darbeyle karşılaşmadı ve teorik olarak dünyadaki hiçbir ülke böyle bir darbeye dayanamaz
” diyen Peskov, ilk yaptırım dalgası sonrası hükümetin aldığı akıllıca kararlar ve devasa çalışmaları sayesinde ülke ekonomisindeki durumun istikrara kavuşmakla kalmayıp büyümeye
geçtiğini vurguladı.
Rusya’nın, ekonomiye büyük darbe vuran COVID-19 salgınından hemen sonra yaptırım dalgasına karşı mücadele verdiğinin unutulmaması gerektiğine de değinen Peskov, ekonomideki toparlanmaya rağmen, şu anda öngörülen yıllık yüzde 3 seviyesindeki büyüme oranlarının Rusya için yetersiz oranlar olduğuna dikkat çektiği demecini şu şekilde sonlandırdı:
“Ülke liderliğinin oldukça ileri görüşlü, akıllıca kararları ve hükümetin devasa çalışması sayesinde bir platoya ulaşmak, istikrara kavuşmak ve ardından tamamen beklenmedik bir şekilde bir büyüme yörüngesine girmemiz. seferberlik ve iç denge döneminde her türlü darbeyle başa çıkmamıza olanak tanıyan çok büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. Şimdi tabii ki görev bu büyüme oranlarını korumak olsa da yüzde 3’lük büyüme tahminleri yetersiz. Potansiyel dikkat alındığında bu oranlar daha yüksek olmalı, bunu herkes anlıyor ve birçok açığı kapatmamız gerekiyor.”
Ekim ayı sonunda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke ekonomisinin bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 2.8 büyüdüğünü, sadece eylül ayında ekonomik büyümenin yüzde 5’in üzerinde gerçekleştiğini bildirmişti.
Ekonomik büyümeye en büyük katkıyı yerli üretim ve arz ekonomisinin oluşturulmasının sağladığını dile getiren söyleyen Mişustin, Ocak-Eylül 2023 döneminde sanayi malları üretiminin yüzde üçten fazla arttığını belirterek, “Bu alanda liderlik imalat sanayide. Bu sektörde büyüme bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 7 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Sadece petrol ve doğalgaz sektöründe düşüşün yaşandığını kaydeden Başbakan, “Burada daha fazla zamana ihtiyacımız var. Sevkiyatlar için yeni rotasyonlar oluşturmak, yeni alıcılarla anlaşmalar sağlamak, yeni pazarlar bulmak gerekiyor” diye ekledi.