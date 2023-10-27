https://sputniknews.com.tr/20231027/slovakya-abnin-rusya-karsiti-yeni-paketinin-nukleer-sektoru-kapsamasi-halinde-destek-vermeyecegiz-1076802428.html

Slovakya: AB’nin Rusya karşıtı yeni paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceğiz

Slovakya: AB’nin Rusya karşıtı yeni paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceğiz

Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin AB’nin Rusya karşıtı yeni yaptırım paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceğini belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T20:41+0300

2023-10-27T20:41+0300

2023-10-27T20:41+0300

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robert fico

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avrupa birliği

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin nükleer sektörü kapsaması halinde destek vermeyeceklerini söyledi.Fico, “Yaptırımlar konusunda öncelikle bize zarar vermemeleri konusunda çok dikkatli olacağız. Hazırlanmakta olan 12. pakette nükleer sektörle ilgili şeyler olabileceğine dair öneriler var. Böyle bir öneri ortaya çıkarsa, destek vereceğimizi düşünmüyorum. Bunun yalnızca birkaç ülkeden gelen bir öneri olduğunu biliyorum” dedi.Fico, bu tutumlarının Slovakya'daki nükleer santrallerin işleyebilmesi ve onlara yakıt tedariği ile ilgili olduğunu vurguladı.Rusya’ya yönelik yaptırımların işe yaramadığına vurgu yapan Fico, ancak bunun önerilen her yaptırıma karşı çıkacakları anlamına gelmediğini belirterek, tutumlarını bunların Slovakya üzerindeki etkisine göre belirleyeceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html

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