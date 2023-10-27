https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html

Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar

Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar

Slovakya'dan başbakanlık görevini 4. kez üstlenen Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı durduracaklarını söyledi... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T02:30+0300

2023-10-27T02:30+0300

2023-10-27T02:31+0300

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30 Eylül'deki seçimleri önde tamamlayan ve dün resmen başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bugün milletvekilleriyle görüşmesi sırasında Slovakya'nın artık Ukrayna'ya askeri yardım sunmayacağını vurguladı.Fico, "Biz, Ukrayna'ya insani ve sivil yardımları destekliyoruz. Bu, hükümetimin resmi politikası olacak. Ukrayna'ya hiçbir silah vermeyeceğiz" dedi.'AB artık barış yapıcı olmalı'Kiev'in silah tedarikçisi rolündeki Avrupa Birliği'ne (AB) seslenen Fico, AB'nin artık barış yapıcı olması gerektiğinin altını çizdi.Fico, AB'nin yeni yaptırımlarını analiz edeceğini ve Slovakya için zararlı olması halinde onaylamayacağını da kaydetti.'Ukrayna bir rol oynamıyor, anlaşması gerekenler Rusya ve ABD'Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden yana olduğunu ve bunun hangi ülkenin planıyla gerçekleştiğini umursamadığını belirten Fico, "Ancak bu konuda anlaşması gerekenler Rusya ve ABD. Zira Ukrayna burada hiçbir rol oynamıyor" diye konuştu.Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yıkıcı bir tutum sergilediğini ve kendisi tarafından sunulan hiçbir planı desteklemediğini de vurguladı.Fico, seçim sürecindeki açıklamalarında Slovakya halkının Ukrayna'dan daha büyük sorunları olduğunu belirterek Kiev'e askeri yardımı sonlandıracağını vaat etmişti.Rusya'nın özel askeri harekata başladığı dönemde Fico, çatışmaların başlamasından dolayı Batı'yı eleştirmiş ve Ukraynalı Nazileri sorumlu tutmuştu.Ukrayna'ya silah yardımı yapılması 'cinayet' olarak tanımlayan Başbakan, 2006-2010 ve 2012-2018 yılında da ülkenin başbakanıydı. Fico, iktidarda olduğu süre zarfı boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok kez görüşmüş ve Rusya ile ilişkileri önemsemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231023/macaristan-abnin-neredeyse-tum-disisleri-bakanlari-ukrayna-kaynakli-yorgunluktan-bahsediyor-1076645851.html

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