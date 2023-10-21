https://sputniknews.com.tr/20231021/eski-almanya-basbakani-schroder-abd-ukraynanin-rusya-ile-baris-gorusmeleri-yapmasini-engelledi-1076589272.html

Eski Almanya Başbakanı: ABD, İstanbul’da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi

Eski Almanya Başbakanı: ABD, İstanbul’da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi

Eski Almanya Başbakanı Schröder, ABD'nin Mart 2022'de Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerinde bulunmasını engellediğini belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T21:17+0300

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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder verdiği bir mülakatta, ABD'nin Ukrayna'nın Mart 2022'de Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engellediğini söyledi.Schröder, "Mart 2022'de İstanbul'da Rustem Umerov ile yapılan barış görüşmelerinde Ukraynalılar barış için gitmediler çünkü buna izin verilmedi" dedi.Schröder, Ukraynalıların başlangıçta görüşmelerle ilgili tüm konuları Washington ile görüşmeye zorlandığını belirtirken o dönemde Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmeye ve Kırım hakkında konuşmaya hazır olduğunu da kaydetti. Eski Almanya Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Eski Şansölye ayrıca Avrupalı diplomatların da başarısız olduğunu belirtti. Schröder sonuç olarak Rusya'nın Çin'le daha yakın bir ilişki içinde olacağını ve Batı'nın buna izin vermemesi gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20210130/schroder-alman-halki-kuzey-akim-2nin-tamamlanmasindan-yana-1043695795.html

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