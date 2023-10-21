https://sputniknews.com.tr/20231021/eski-almanya-basbakani-schroder-abd-ukraynanin-rusya-ile-baris-gorusmeleri-yapmasini-engelledi-1076589272.html
Eski Almanya Başbakanı: ABD, İstanbul’da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi
Eski Almanya Başbakanı: ABD, İstanbul’da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi
Eski Almanya Başbakanı Schröder, ABD'nin Mart 2022'de Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerinde bulunmasını engellediğini belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T21:17+0300
2023-10-21T21:17+0300
2023-10-21T21:41+0300
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder verdiği bir mülakatta, ABD'nin Ukrayna'nın Mart 2022'de Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engellediğini söyledi.Schröder, "Mart 2022'de İstanbul'da Rustem Umerov ile yapılan barış görüşmelerinde Ukraynalılar barış için gitmediler çünkü buna izin verilmedi" dedi.Schröder, Ukraynalıların başlangıçta görüşmelerle ilgili tüm konuları Washington ile görüşmeye zorlandığını belirtirken o dönemde Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmeye ve Kırım hakkında konuşmaya hazır olduğunu da kaydetti. Eski Almanya Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Eski Şansölye ayrıca Avrupalı diplomatların da başarısız olduğunu belirtti. Schröder sonuç olarak Rusya'nın Çin'le daha yakın bir ilişki içinde olacağını ve Batı'nın buna izin vermemesi gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20210130/schroder-alman-halki-kuzey-akim-2nin-tamamlanmasindan-yana-1043695795.html
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ukrayna, gerhard schröder, rustem umerov, istanbul, abd, washington post
ukrayna, gerhard schröder, rustem umerov, istanbul, abd, washington post
Eski Almanya Başbakanı: ABD, İstanbul’da Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi
21:17 21.10.2023 (güncellendi: 21:41 21.10.2023) Abone ol
Eski Almanya Başbakanı Schröder, ABD'nin Mart 2022'de Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmelerinde bulunmasını engellediğini belirtti.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder verdiği bir mülakatta, ABD'nin Ukrayna'nın Mart 2022'de Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engellediğini söyledi.
Schröder, "Mart 2022'de İstanbul'da Rustem Umerov ile yapılan barış görüşmelerinde Ukraynalılar barış için gitmediler çünkü buna izin verilmedi" dedi.
Schröder, Ukraynalıların başlangıçta görüşmelerle ilgili tüm konuları Washington ile görüşmeye zorlandığını belirtirken o dönemde Kiev'in NATO üyeliğinden vazgeçmeye ve Kırım hakkında konuşmaya hazır olduğunu da kaydetti. Eski Almanya Başbakanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ama sonuçta hiçbir şey olmadı. Benim izlenimim, her şeye Washington'da karar verildiği için hiçbir şey olamayacağı yönündeydi. Bu ölümcül bir durumdu.
Eski Şansölye ayrıca Avrupalı diplomatların da başarısız olduğunu belirtti. Schröder sonuç olarak Rusya'nın Çin'le daha yakın bir ilişki içinde olacağını ve Batı'nın buna izin vermemesi gerektiğini söyledi.