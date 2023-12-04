https://sputniknews.com.tr/20231204/rheinmetall-nato-uyesi-bir-ulke-ukrayna-icin-top-mermileri-uretim-siparisi-verdi-1078060237.html
Rheinmetall: NATO üyesi bir ülke Ukrayna için top mermileri üretim siparişi verdi
Rheinmetall: NATO üyesi bir ülke Ukrayna için top mermileri üretim siparişi verdi
Dev Alman savunma şirketi Rheinmetall, NATO üyesi olan bir ülkenin önümüzdeki yıl Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında top mermileri... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T15:21+0300
2023-12-04T15:21+0300
2023-12-04T15:21+0300
ukrayna krizi
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rheinmetall
almanya
almanya savunma bakanlığı
savunma
mühimmat
silah
silah ihracatı
nato
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Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamada, NATO üyesi olan bir ülkenin 2025 yılında Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında mühimmat üretim siparişi verdiğini bildirdi.Açıklamada, “Rheinmetall, Ukrayna'ya yaklaşık 142 milyon euro değerinde topçu mühimmatı tedarik edecek” ifadelerine yer verildi.Somut olarak Alman üreticisinin İspanya'daki Expal Munitions adlı yan kuruluşunda üretilecek olan 155 mm’lik top mermilerinin söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu siparişin ihale usulü ile bir NATO ülkesi tarafından verildiği vurgulandı.Açıklama şöyle devam etti:Alman şirket, hem Ukrayna'ya yönelik teslimatlar, hem de Almanya ile diğer NATO ve AB ülkelerinin ‘boşalan’ depolarının doldurulması amacı ile gelecek yıl toplamda 700 bin mühimmat üretmeyi planlıyor.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231126/alman-muhalefeti-kieve-yapilan-silah-tedariki-nedeniyle-ordumuz-savasta-iki-gunden-fazla-dayanamaz-1077800736.html
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ukrayna, rheinmetall, almanya, almanya savunma bakanlığı, savunma, mühimmat, silah, silah ihracatı, nato
ukrayna, rheinmetall, almanya, almanya savunma bakanlığı, savunma, mühimmat, silah, silah ihracatı, nato
Rheinmetall: NATO üyesi bir ülke Ukrayna için top mermileri üretim siparişi verdi
Dev Alman savunma şirketi Rheinmetall, NATO üyesi olan bir ülkenin önümüzdeki yıl Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında top mermileri üretim siparişi verdiğini bildirdi.
Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamada, NATO üyesi olan bir ülkenin 2025 yılında Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında mühimmat üretim siparişi verdiğini bildirdi.
Açıklamada, “Rheinmetall, Ukrayna'ya yaklaşık 142 milyon euro değerinde topçu mühimmatı tedarik edecek” ifadelerine yer verildi.
Somut olarak Alman üreticisinin İspanya'daki Expal Munitions adlı yan kuruluşunda üretilecek olan 155 mm’lik top mermilerinin söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu siparişin ihale usulü ile bir NATO ülkesi
tarafından verildiği vurgulandı.
Açıklama şöyle devam etti:
“Mühimmatların 2025 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor. 2024 yılında daha önceki siparişten Ukrayna'ya 40 bin adet mühimmat tedarik edilmesi planlanıyor.”
Alman şirket, hem Ukrayna'ya yönelik teslimatlar
, hem de Almanya ile diğer NATO ve AB ülkelerinin ‘boşalan’ depolarının doldurulması amacı ile gelecek yıl toplamda 700 bin mühimmat üretmeyi planlıyor.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.