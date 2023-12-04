https://sputniknews.com.tr/20231204/rheinmetall-nato-uyesi-bir-ulke-ukrayna-icin-top-mermileri-uretim-siparisi-verdi-1078060237.html

Rheinmetall: NATO üyesi bir ülke Ukrayna için top mermileri üretim siparişi verdi

Rheinmetall: NATO üyesi bir ülke Ukrayna için top mermileri üretim siparişi verdi

Dev Alman savunma şirketi Rheinmetall, NATO üyesi olan bir ülkenin önümüzdeki yıl Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında top mermileri... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T15:21+0300

2023-12-04T15:21+0300

2023-12-04T15:21+0300

ukrayna krizi

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almanya savunma bakanlığı

savunma

mühimmat

silah

silah ihracatı

nato

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Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamada, NATO üyesi olan bir ülkenin 2025 yılında Ukrayna’ya teslim edilmek üzere 142 milyon euro tutarında mühimmat üretim siparişi verdiğini bildirdi.Açıklamada, “Rheinmetall, Ukrayna'ya yaklaşık 142 milyon euro değerinde topçu mühimmatı tedarik edecek” ifadelerine yer verildi.Somut olarak Alman üreticisinin İspanya'daki Expal Munitions adlı yan kuruluşunda üretilecek olan 155 mm’lik top mermilerinin söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu siparişin ihale usulü ile bir NATO ülkesi tarafından verildiği vurgulandı.Açıklama şöyle devam etti:Alman şirket, hem Ukrayna'ya yönelik teslimatlar, hem de Almanya ile diğer NATO ve AB ülkelerinin ‘boşalan’ depolarının doldurulması amacı ile gelecek yıl toplamda 700 bin mühimmat üretmeyi planlıyor.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.

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ukrayna, rheinmetall, almanya, almanya savunma bakanlığı, savunma, mühimmat, silah, silah ihracatı, nato