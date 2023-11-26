https://sputniknews.com.tr/20231126/alman-muhalefeti-kieve-yapilan-silah-tedariki-nedeniyle-ordumuz-savasta-iki-gunden-fazla-dayanamaz-1077800736.html

Alman muhalefeti: Kiev’e yapılan silah tedariki nedeniyle ordumuz savaşta iki günden fazla dayanamaz

Alman muhalefeti: Kiev’e yapılan silah tedariki nedeniyle ordumuz savaşta iki günden fazla dayanamaz

Almanya’da ana muhalefetteki CDU/CSU'nun oluşturduğu Hıristiyan Birlik fraksiyonundan Dr. Johann David Wadephul, Kiev'e yapılan büyük ölçekli silah tedariki... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:31+0300

2023-11-26T18:31+0300

2023-11-26T18:31+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

yaptırım

ekonomik yaptırım

rusya

kremlin

moskova. kremlin. putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8c4325ea530c1008e4b1f9ed385b654.jpg

Dr. Wadephul, Alman Haber Ajansı’na (DPA) demecinde Ukrayna’ya yapılan büyük ölçekli silah tedariki nedeniyle ağır bir mühimmat sıkıntısı yaşayan Alman ordusunun savaşta iki günden fazla dayanamayacağını söyledi.“Ana birlikler savaşta en fazla iki gün dayanabilir. Ve bu genel olarak felakete eşdeğer bir sonuçtur” diyen Wadephul, Ukrayna'ya ‘makul’ mühimmat tedarikinin ‘artık Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) için ciddi bir sıkıntıya dönüştüğünü’ ifade etti.Ayrıca Alman ordusunu savaşa hazır bir güce dönüştürme sürecinin son derece yavaş ilerlediğini de dile getiren Wadephul, “Her şey ilk aşamalarda tıkandı ve bu duraklamanın sorumlusu elbette ki (Almanya Savunma Bakanı) Boris Pistorius” vurgusunu yaptı. Bundeswehr’in savaş kabiliyetini artırmaya yönelik yüksek sesli açıklamalar, ancak az gerçek eylem gördüğünü söyleyen politikacı, ordu için bir dönüm noktasının bir türlü gelmediğinin altını çizdi.Bundeswehr'in Ukrayna'ya teslim edilen teçhizat ve mühimmatı telafi edemediği gibi bir durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Wadeful, “O zamankinden kat kat fazlasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren her kargonun Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html

almanya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, kremlin, moskova. kremlin. putin, johann wadephul