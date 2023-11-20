https://sputniknews.com.tr/20231120/rusya-finlandiyanin-sinir-kapilarini-kapatma-kararindan-uzuntu-duyuyoruz-1077584706.html
Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararından üzüntü duyuyoruz
Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararından üzüntü duyuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtti. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T15:11+0300
2023-11-20T15:11+0300
2023-11-20T15:11+0300
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gümrük
kremlin
dmitriy peskov
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Kısa süre önce NATO'ya üye olan Finlandiya, sınırın doğu kesimine giden üçüncü ülkelerin vatandaşlarının sayısındaki artışı gerekçe göstererek Rusya sınırındaki 8 geçiş noktasından 4'ünü kapatmıştı.Helsinki'nin kararını değerlendiren Peskov, "Bu, derin bir üzüntüden başka bir şey yaratmıyor. Zira Finlandiya'yla çok geriye uzanan, çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerimiz vardı. Bu ilişkilerin yerini, artık komşu ülkenin yönetimi tarafından da desteklenen Rusofobik bir tutuma bırakmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.Peskov, Rusya'nın mevcut duruma nüfuz etme gücünün olmadığını, zira Helsinki'nin kararıyla diyaloğun tamamen durduğunu da vurguladı.Rus sınır muhafızlarının göçmenlerin Finlandiya'ya sınırına ilerlemesine izin verdiğine dair iddiaları reddeden Peskov, sınırdaki Rus görevlilerin tüm talimatlara uyduğunun altını çizdi.Peskov, "Eğer yine uydurulmuş bahaneler arıyorlarsa, bize yöneltilen bu tür suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.16 Kasım'da Başbakan Petteri Orpo, ülkenin doğu sınırındaki dört sınır kapısını kapatacağını söylemişti. Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti. İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'daki kontrol noktalarının kapatılacağını ve kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağını açıklamıştı. Sınır Muhafızları Başkan Yardımcısı Markku Hassinen ise kuzeydeki Vartius, Salla, Kuusamo ve Raja-Joseppi sınır kapılarının açık kalacağını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.'Putin, G20 Zirvesi'nde Rusya'nın tutumunu anlatacak'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak çevrimiçi G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını söyleyen Peskov, Rus liderin uluslararası gündemdeki sorunlara ilişkin Moskova'nın tutumunu ortaya koyacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Gündem malum. Son derece gergin olan mevcut durum. Yeterince iyi bilinen Rusya'nın tutumu anlatılacak. Tutumumuz tutarlı ve dengeli" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/frontex-rusya-finlandiya-sinirina-birlik-gonderebilir-1077526702.html
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rusya, finlandiya, nato, sınır, gümrük, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin
rusya, finlandiya, nato, sınır, gümrük, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin
Rusya: Finlandiya'nın sınır kapılarını kapatma kararından üzüntü duyuyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Finlandiya sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapatan Helsinki'nin kararının üzüntü verici olduğunu belirtti.
Kısa süre önce NATO'ya üye olan Finlandiya,
sınırın doğu kesimine giden üçüncü ülkelerin vatandaşlarının sayısındaki artışı gerekçe göstererek Rusya sınırındaki 8 geçiş noktasından 4'ünü kapatmıştı.
Helsinki'nin kararını değerlendiren Peskov, "Bu, derin bir üzüntüden başka bir şey yaratmıyor. Zira Finlandiya'yla çok geriye uzanan, çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerimiz vardı. Bu ilişkilerin yerini, artık komşu ülkenin yönetimi tarafından da desteklenen Rusofobik bir tutuma bırakmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.
Peskov, Rusya'nın mevcut duruma nüfuz etme gücünün olmadığını, zira Helsinki'nin kararıyla diyaloğun tamamen durduğunu da vurguladı.
Rus sınır muhafızlarının göçmenlerin Finlandiya'ya sınırına ilerlemesine izin verdiğine dair iddiaları reddeden Peskov, sınırdaki Rus görevlilerin tüm talimatlara uyduğunun altını çizdi.
Peskov, "Eğer yine uydurulmuş bahaneler arıyorlarsa, bize yöneltilen bu tür suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
16 Kasım'da Başbakan Petteri Orpo, ülkenin doğu sınırındaki dört sınır kapısını kapatacağını söylemişti. Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini belirtmişti. İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'daki kontrol noktalarının kapatılacağını ve kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağını açıklamıştı. Sınır Muhafızları Başkan Yardımcısı Markku Hassinen ise kuzeydeki Vartius, Salla, Kuusamo ve Raja-Joseppi sınır kapılarının açık kalacağını bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın
bakanlıklar arası bir formatta olacağını vurgulamıştı.
'Putin, G20 Zirvesi'nde Rusya'nın tutumunu anlatacak'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Kasım'da Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılacak çevrimiçi G20 Zirvesi'ne katılmayı planladığını söyleyen Peskov, Rus liderin uluslararası gündemdeki sorunlara ilişkin Moskova'nın tutumunu ortaya koyacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü, "Gündem malum. Son derece gergin olan mevcut durum. Yeterince iyi bilinen Rusya'nın tutumu anlatılacak. Tutumumuz tutarlı ve dengeli" diye ekledi.