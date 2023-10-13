https://sputniknews.com.tr/20231013/rusyadan-finlandiyaya-uyari-varliklarimiza-el-koyarsaniz-karsiliksiz-birakmayiz-1076279889.html
Rusya’dan Finlandiya’ya uyarı: Varlıklarımıza el koyarsanız karşılıksız bırakmayız
Rusya’dan Finlandiya’ya uyarı: Varlıklarımıza el koyarsanız karşılıksız bırakmayız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya hükümetinin Rusya vatandaşlarına ait gayrimenkullere yönelik 'kolaylaştırılmış' el koyma mekanizmasını... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T00:40+0300
2023-10-13T00:40+0300
2023-10-13T00:40+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
finlandiya
helsinki
yaptırım
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya hükümetinin Rusya vatandaşlarına ait gayrimenkullere yönelik 'kolaylaştırılmış' biçimde el koyma mekanizması geliştirmeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kabul edilmesi planlanan bu kararı, mevcut Finlandiya yönetiminin uyguladığı politikanın Rusofobik öze sahip olduğunun yeni bir kanıtı. Özgürlük, demokrasi ve mülkiyetin dokunulmazlığı değerlerine sadece laf üzerinde bağlı olan sözde uygar Finlandiya devletinin bu tür eylemlerini uygun karşılık vermeden bırakmayacağız” ifadesine yer verildi.Finlandiya hükümetinin bu açıklamasını, 'Helsinki’nin Rusya vatandaşlarının haklarını bir kez daha ihlal etme niyeti' olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, “Konu tam bir saçmalığa doğru gidiyor. Finliler önce yeni yaptırımlar icat ediyor, sonra da Rusların Finlandiya’ya para transfer edememesine veya gayrimenkullerine uygun bakım sağlamak için ülkeye gelememelerine şaşırıyorlar” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/eski-fin-milletvekili-finlandiya-natoda-uzun-kalmayacak-1074696909.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, finlandiya, helsinki, yaptırım, nato
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, finlandiya, helsinki, yaptırım, nato
Rusya’dan Finlandiya’ya uyarı: Varlıklarımıza el koyarsanız karşılıksız bırakmayız
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya hükümetinin Rusya vatandaşlarına ait gayrimenkullere yönelik 'kolaylaştırılmış' el koyma mekanizmasını uygulama planlarının karşılıksız kalmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya hükümetinin Rusya vatandaşlarına ait gayrimenkullere yönelik 'kolaylaştırılmış' biçimde el koyma mekanizması geliştirmeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Kabul edilmesi planlanan bu kararı, mevcut Finlandiya yönetiminin uyguladığı politikanın Rusofobik öze sahip olduğunun yeni bir kanıtı. Özgürlük, demokrasi ve mülkiyetin dokunulmazlığı değerlerine sadece laf üzerinde bağlı olan sözde uygar Finlandiya devletinin bu tür eylemlerini uygun karşılık vermeden bırakmayacağız” ifadesine yer verildi.
Finlandiya hükümetinin bu açıklamasını, 'Helsinki’nin Rusya vatandaşlarının haklarını bir kez daha ihlal etme niyeti' olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, “Konu tam bir saçmalığa doğru gidiyor. Finliler önce yeni yaptırımlar icat ediyor, sonra da Rusların Finlandiya’ya para transfer edememesine veya gayrimenkullerine uygun bakım sağlamak için ülkeye gelememelerine şaşırıyorlar” diye yazdı.