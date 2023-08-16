https://sputniknews.com.tr/20230816/eski-fin-milletvekili-finlandiya-natoda-uzun-kalmayacak-1074696909.html
Eski Fin milletvekili: Finlandiya NATO’da uzun kalmayacak
Eski Fin milletvekili: Finlandiya NATO’da uzun kalmayacak
Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Turtiainen, ülkesinde şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olayların yaşandığını belirtti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T15:49+0300
2023-08-16T15:49+0300
2023-08-16T15:52+0300
savunma
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nato
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rusya
moskova uluslararası güvenlik konferansı
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Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Ano Turtiainen, “Finlandiya’nın NATO üyeliğinin uzun süre olacağını düşünmüyorum, çünkü Finlandiya’da şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olaylar yaşanıyor” ifadesini kullandı.NATO’ya katılımın ülkeye sadece zarar getirdiğini, ama vatandaşların duruşlarını açıkça beyan edemediğini dile getiren Turtiainen, “Elbette, Fin vatandaşların NATO’ya katılım konusunda kendi görüşlerini ifade etme fırsatı olmadı ve risk edip memnuniyetsizliğini dile getiremediler. Propaganda öyle bir şekilde çalışıyordu ki, herkesin bu katılımı istediği izlenimini yarattılar ve böylelikle devasa zarar verildi” dedi.Finlandiya, Ukrayna’daki olayları gerekçe göstererek geçen yılın Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Ülke, 4 Nisan 2023’de NATO’ya resmen üye olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html
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ukrayna, ukrayna krizi, nato, finlandiya, moskova, rusya, moskova uluslararası güvenlik konferansı
ukrayna, ukrayna krizi, nato, finlandiya, moskova, rusya, moskova uluslararası güvenlik konferansı
Eski Fin milletvekili: Finlandiya NATO’da uzun kalmayacak
15:49 16.08.2023 (güncellendi: 15:52 16.08.2023) Abone ol
Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Turtiainen, ülkesinde şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olayların yaşandığını belirtti.
Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Ano Turtiainen, “Finlandiya’nın NATO üyeliğinin uzun süre olacağını düşünmüyorum, çünkü Finlandiya’da şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olaylar yaşanıyor” ifadesini kullandı.
NATO’ya katılımın ülkeye sadece zarar getirdiğini, ama vatandaşların duruşlarını açıkça beyan edemediğini dile getiren Turtiainen, “Elbette, Fin vatandaşların NATO’ya katılım konusunda kendi görüşlerini ifade etme fırsatı olmadı ve risk edip memnuniyetsizliğini dile getiremediler. Propaganda öyle bir şekilde çalışıyordu ki, herkesin bu katılımı istediği izlenimini yarattılar ve böylelikle devasa zarar verildi” dedi.
Finlandiya, Ukrayna’daki olayları gerekçe göstererek geçen yılın Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Ülke, 4 Nisan 2023’de NATO’ya resmen üye olmuştu.