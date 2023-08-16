https://sputniknews.com.tr/20230816/eski-fin-milletvekili-finlandiya-natoda-uzun-kalmayacak-1074696909.html

Eski Fin milletvekili: Finlandiya NATO’da uzun kalmayacak

Eski Fin milletvekili: Finlandiya NATO’da uzun kalmayacak

Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Turtiainen, ülkesinde şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olayların yaşandığını belirtti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T15:49+0300

2023-08-16T15:49+0300

2023-08-16T15:52+0300

savunma

ukrayna

ukrayna krizi

nato

finlandiya

moskova

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moskova uluslararası güvenlik konferansı

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Moskova’daki Uluslararası Güvenlik Konferansı’na katılan Finlandiya parlamentosunun eski milletvekili Ano Turtiainen, “Finlandiya’nın NATO üyeliğinin uzun süre olacağını düşünmüyorum, çünkü Finlandiya’da şimdiden Rusya için varoluşsal tehdit arz eden olaylar yaşanıyor” ifadesini kullandı.NATO’ya katılımın ülkeye sadece zarar getirdiğini, ama vatandaşların duruşlarını açıkça beyan edemediğini dile getiren Turtiainen, “Elbette, Fin vatandaşların NATO’ya katılım konusunda kendi görüşlerini ifade etme fırsatı olmadı ve risk edip memnuniyetsizliğini dile getiremediler. Propaganda öyle bir şekilde çalışıyordu ki, herkesin bu katılımı istediği izlenimini yarattılar ve böylelikle devasa zarar verildi” dedi.Finlandiya, Ukrayna’daki olayları gerekçe göstererek geçen yılın Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Ülke, 4 Nisan 2023’de NATO’ya resmen üye olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html

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