https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html

ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan tahıl ihracı için Karadeniz'de kaynaklarımız yok

ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan tahıl ihracı için Karadeniz'de kaynaklarımız yok

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Karadeniz'de Ukrayna'dan tahıl ihracı için kaynakları bulunmadığı belirtildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T15:36+0300

2023-08-16T15:36+0300

2023-08-16T15:37+0300

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin Washington'un Kiev'e tahıl ihracı konusunda olası yardımı ile ilgili sorusuna, “Karadeniz'de olup bitenlerle ilgili olarak, ABD'nin orada aktif varlıkları bulunmuyor” yanıtını verdi.Singh, ABD'nin çeşitli kanallar aracılığıyla Moskova'yı diğer ülkelerdeki açlığı önlemek için Karadeniz Tahıl Girişimi'ne geri dönmeye çağırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.Basın temsilcileri daha önce ABD yönetimine, Karadeniz üzerinden tahıl ihracı sırasında Ukrayna gemilerini korumak amacıyla savaş gemilerini kullanma imkanını defalarca sormuştu.ABD’li yetkililer ise geleneksel olarak ‘çatışmanın tırmanmasını önlemek’ amacı ile bu tür adımları atmaktan imtina ettiklerini ifade ediyor.Yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını öngören ve İstanbul'da Temmuz 2022'de yapılan tahıl anlaşması Rusya’nın çekilmesiyle 18 Temmuz 2023’te son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının nedeni, paket anlaşmada öngörülen Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılması maddesinin yerine getirilmemesiydi.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yöneltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230816/rus-buyukelci-yerhov-taleplerimiz-yerine-getirilirse-tahil-girisimden-yeniden-soz-etmek-mumkun-1074691102.html

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