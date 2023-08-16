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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-savunma-bakanligi-ukraynadan-tahil-ihraci-icin-karadenizde-kaynaklarimiz-yok-1074696645.html
ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan tahıl ihracı için Karadeniz'de kaynaklarımız yok
ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan tahıl ihracı için Karadeniz'de kaynaklarımız yok
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Karadeniz'de Ukrayna'dan tahıl ihracı için kaynakları bulunmadığı belirtildi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T15:36+0300
2023-08-16T15:37+0300
ukrayna krizi
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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ukrayna krizi
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin Washington'un Kiev'e tahıl ihracı konusunda olası yardımı ile ilgili sorusuna, “Karadeniz'de olup bitenlerle ilgili olarak, ABD'nin orada aktif varlıkları bulunmuyor” yanıtını verdi.Singh, ABD'nin çeşitli kanallar aracılığıyla Moskova'yı diğer ülkelerdeki açlığı önlemek için Karadeniz Tahıl Girişimi'ne geri dönmeye çağırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.Basın temsilcileri daha önce ABD yönetimine, Karadeniz üzerinden tahıl ihracı sırasında Ukrayna gemilerini korumak amacıyla savaş gemilerini kullanma imkanını defalarca sormuştu.ABD’li yetkililer ise geleneksel olarak ‘çatışmanın tırmanmasını önlemek’ amacı ile bu tür adımları atmaktan imtina ettiklerini ifade ediyor.Yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını öngören ve İstanbul'da Temmuz 2022'de yapılan tahıl anlaşması Rusya’nın çekilmesiyle 18 Temmuz 2023’te son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının nedeni, paket anlaşmada öngörülen Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılması maddesinin yerine getirilmemesiydi.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yöneltmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/rus-buyukelci-yerhov-taleplerimiz-yerine-getirilirse-tahil-girisimden-yeniden-soz-etmek-mumkun-1074691102.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, istanbul, türkiye
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, istanbul, türkiye

ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'dan tahıl ihracı için Karadeniz'de kaynaklarımız yok

15:36 16.08.2023 (güncellendi: 15:37 16.08.2023)
© AFP 2023Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Washington’un Karadeniz'de Ukrayna'dan tahıl ihracı için kaynakları bulunmadığı belirtildi.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin Washington'un Kiev'e tahıl ihracı konusunda olası yardımı ile ilgili sorusuna, “Karadeniz'de olup bitenlerle ilgili olarak, ABD'nin orada aktif varlıkları bulunmuyor” yanıtını verdi.
Singh, ABD'nin çeşitli kanallar aracılığıyla Moskova'yı diğer ülkelerdeki açlığı önlemek için Karadeniz Tahıl Girişimi'ne geri dönmeye çağırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Basın temsilcileri daha önce ABD yönetimine, Karadeniz üzerinden tahıl ihracı sırasında Ukrayna gemilerini korumak amacıyla savaş gemilerini kullanma imkanını defalarca sormuştu.
ABD’li yetkililer ise geleneksel olarak ‘çatışmanın tırmanmasını önlemek’ amacı ile bu tür adımları atmaktan imtina ettiklerini ifade ediyor.
Yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını öngören ve İstanbul'da Temmuz 2022'de yapılan tahıl anlaşması Rusya’nın çekilmesiyle 18 Temmuz 2023’te son buldu.
Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının nedeni, paket anlaşmada öngörülen Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılması maddesinin yerine getirilmemesiydi.
Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yöneltmişti.
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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