https://sputniknews.com.tr/20231118/frontex-rusya-finlandiya-sinirina-birlik-gonderebilir-1077526702.html

Frontex, Rusya-Finlandiya sınırına birlik gönderebilir

Frontex, Rusya-Finlandiya sınırına birlik gönderebilir

Frontex'in Finlandiya'daki güçlerini Rusya sınırına göndermeye hazır olduğu iddia edildi. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:25+0300

2023-11-18T11:25+0300

2023-11-18T11:25+0300

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rusya

finlandiya

mariya zaharova

kremlin

dmitriy peskov

petteri orpo

ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

frontex

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Finlandiya basınında çıkan haberlerde, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex güçlerinin Rusya sınırına gönderilmeye hazır olduğu öne sürüldü.Habere göre Frontex'in son dönemde yasadışı sınır geçişlerinde yaşanan artışın yol açtığı sorunun çözümüne yardımcı olmak istediği belirtirken Frontex'in Finlandiya'ya hangi birliği göndereceğine henüz karar verilmedi. Kesin varışın zamanının bilinmediği belirtilirken Forentex, "Finlandiyalı yetkililerle aktif olarak devam eden bir diyalog içindeyiz ve daimi gücümüzün sınır muhafızlarını yeniden konuşlandırarak acil yardım sağlamaya hazırlanıyoruz" dedi.16 Kasım'da Başbakan Petteri Orpo, Finlandiya hükümetinin doğu sınırındaki dört sınır karakolunu kapatacağını söylemişti. Orpo, yetkililerin bu şekilde Finlandiya'nın doğu sınırına son zamanlarda artan 'üçüncü ülke vatandaşları' akınına tepki gösterdiğini söyledi. Cumhuriyetin İçişleri Bakanı Mari Rantanen, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ve Niirala'daki kontrol noktalarının kapatılacağını ve kararın 18 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı. Sınır Muhafızları Başkan Yardımcısı Markku Hassinen ise kuzeydeki Vartius, Salla, Kuusamo ve Raja-Joseppi sınır kapılarının açık kalacağını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya'nın Rusya sınırındaki sınır kapılarını kapatma kararının Avrupa'da yeni ayrım hatları yarattığını, Moskova'nın bu eylemlere vereceği yanıtın bakanlıklar arası bir formatta olacağını söylemişti.Kremlin, Finlandiya'nın seçtiği yolu büyük bir hata olarak nitelendirdiRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın yakın tarihte Finlandiya'yı hiçbir zaman tehdit etmediğini, iki ülkenin karşı karşıya gelmesi için hiçbir neden olmadığını ancak Finlerin bu yolu seçmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.Daha önce Finlandiya Bakanlar Kurulu tarafından kapatılan kontrol noktalarındaki tüm kargo ve yolcu trafiğinin 18 Kasım'da duracağı bildirilmişti.Finlandiya'nın kontrol noktasını kapatma hamlesini yorumlayan Peskov, "yakın tarihte Rusya hiçbir zaman Finlandiya'yı tehdit etmedi, herhangi bir çatışma için nedenimiz yoktu. Şimdi onlar bu yolu seçtiler. Bizim açımızdan bu büyük bir hata" dedi.Kremlin sözcüsü, Rusya'nın Finlilerle karşılıklı yarara, karşılıklı saygıya bağlı olağanüstü ilişkilere sahip olduğunu ve birbirlerini karşılıklı olarak anladıklarını belirtti.Sözcü, "Finlandiyalı yetkililerin ikili ilişkileri yok etme yoluna gitmelerinden sadece derin üzüntü duyulabileceğini" vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/finlandiya-rusya-ile-sinir-kapilarini-kapatmaya-hazirlaniyor-1077388258.html

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rusya, finlandiya, mariya zaharova, kremlin, dmitriy peskov, petteri orpo, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), frontex