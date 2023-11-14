https://sputniknews.com.tr/20231114/finlandiya-rusya-ile-sinir-kapilarini-kapatmaya-hazirlaniyor-1077388258.html
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor
Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Rusya sınırındaki sınır geçiş noktalarından geçişleri kısıtlamaya hazırlanıyor. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T15:19+0300
2023-11-14T15:19+0300
2023-11-14T15:19+0300
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Finlandiya İçişleri Bakanı Marie Rantanen düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı'nın Somali, Yemen, Suriye ve diğer ülkelerden göçmenlerin kontrolsüz gelişi nedeniyle Rusya sınırındaki kontrol noktalarının işleyişini sınırlandırmaya yönelik yasa teklifleri hazırladığını söyledi.Rantanen, “İçişleri Bakanlığı, sınır geçiş noktalarının kapatılacağı veya çalışmalarının sınırlandırılması yönünde bir teklif hazırlıyor. Mevcut mevzuat buna izin veriyor” dedi.Geçen hafta Rusya tarafından 71 sığınmacının Finlandiya sınırına geldiğini belirten Rantanen, “Bu konu Rus yetkililerle görüşüldü ancak istenilen sonuç alınamadı” diye konuştu.Bakan, alınacak önlemlerin muhtemelen sınır geçiş noktalarının açılış saatlerinin sınırlandırılması gibi yumuşak tedbirler olmayacağını, bunların kapatılması da dahil olmak üzere daha sert tedbirler olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/finlandiya-rus-vatandaslarina-ulkeye-giris-kisitlamalarini-sikilastirmayi-planliyor-1072936371.html
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finlandiya, rusya, sınır, avrupa, nato, ukrayna, ukrayna krizi
finlandiya, rusya, sınır, avrupa, nato, ukrayna, ukrayna krizi
Finlandiya Rusya ile sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor
Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Rusya sınırındaki sınır geçiş noktalarından geçişleri kısıtlamaya hazırlanıyor.
Finlandiya İçişleri Bakanı Marie Rantanen düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı'nın Somali, Yemen, Suriye ve diğer ülkelerden göçmenlerin kontrolsüz gelişi nedeniyle Rusya sınırındaki kontrol noktalarının işleyişini sınırlandırmaya yönelik yasa teklifleri hazırladığını söyledi.
Rantanen, “İçişleri Bakanlığı, sınır geçiş noktalarının kapatılacağı veya çalışmalarının sınırlandırılması yönünde bir teklif hazırlıyor. Mevcut mevzuat buna izin veriyor” dedi.
Geçen hafta Rusya tarafından 71 sığınmacının Finlandiya sınırına
geldiğini belirten Rantanen, “Bu konu Rus yetkililerle görüşüldü ancak istenilen sonuç alınamadı
” diye konuştu.
Bakan, alınacak önlemlerin muhtemelen sınır geçiş noktalarının açılış saatlerinin sınırlandırılması gibi yumuşak tedbirler olmayacağını, bunların kapatılması da dahil olmak üzere daha sert tedbirler olacağını kaydetti.