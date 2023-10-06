Rusya Dışişleri: Rusya, Finlandiya'nın eylemleri nedeniyle kuzeybatı yönünü güçlendirecek

Yeni üyelerin topraklarının halihazırda kullanılması da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik askeri baskı girişiminden, 1200 km sınırımız olan Finlandiya'dan bahsediyoruz. Bugün Finlandiya'nın kendisini bir ön cephe devleti gibi hissetmeye başladığını, sınırları kapattığını, bir tür savunma tahkimatları oluşturduğunu görüyoruz. Yabancı güçler muhtemelen orada konuşlanacak, en azından depolarını Amerikan teçhizatına açacaklar, tüm bunlar bizim tepki göstereceğimiz yeni bir askeri realite yaratıyor.