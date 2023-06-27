https://sputniknews.com.tr/20230627/finlandiya-rus-vatandaslarina-ulkeye-giris-kisitlamalarini-sikilastirmayi-planliyor-1072936371.html
Finlandiya, Rus vatandaşlarına ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırmayı planlıyor
Finlandiya, Rus vatandaşlarına ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırmayı planlıyor
Finlandiya hükümeti, Rusya vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarının sıkılaştırılmasına devam edileceğini duyurdu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:00+0300
2023-06-27T22:00+0300
2023-06-27T22:00+0300
dünya
finlandiya
rusya
vize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104062/49/1040624924_0:360:2977:2035_1920x0_80_0_0_6d03036e7f99832e36e134fb977ccb8c.jpg
Finlandiya hükümeti tarafından, Cumhurbaşkanı ve Dış ve Güvenlik Politikası Bakanlar Komitesi’nin ortak toplantısının ardından yapılan açıklamada, Helsinki'nin Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.Açıklamada, “Toplantıda ayrıca Rus vatandaşlarının Finlandiya'ya ve Finlandiya üzerinden diğer Schengen bölgesi ülkelerine seyahatleri konusu ele alındı. Komite, Rus vatandaşlarının seyahatinin Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini daha da tehlikeye atabileceğini kaydetti. Bu nedenle, kötüye kullanımı önlemek için zorunlu olmayan seyahat kısıtlamaları sıkılaştırılmaya devam edilmeli” ifadelerine yer verildi.Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon nedeniyle Finlandiya, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar Rus turistlerin ülkeye girişine önemli ölçüde kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kısıtlamalar hem Finlandiya'ya turizm hem de Finlandiya üzerinden diğer ülkelere transit geçişleri kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/nato-isvecin-uyeligi-vilnius-zirvesine-kadar-mumkun-ama-garanti-degil-1072474844.html
finlandiya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104062/49/1040624924_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c195cda92b147273c1c0b5b9a2591d7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, rusya, vize
Finlandiya, Rus vatandaşlarına ülkeye giriş kısıtlamalarını sıkılaştırmayı planlıyor
Abone ol
Finlandiya hükümeti, Rusya vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarının sıkılaştırılmasına devam edileceğini duyurdu.
Finlandiya hükümeti tarafından, Cumhurbaşkanı ve Dış ve Güvenlik Politikası Bakanlar Komitesi’nin ortak toplantısının ardından yapılan açıklamada, Helsinki'nin Rusya vatandaşlarının ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, “Toplantıda ayrıca Rus vatandaşlarının Finlandiya'ya ve Finlandiya üzerinden diğer Schengen bölgesi ülkelerine seyahatleri konusu ele alındı. Komite, Rus vatandaşlarının seyahatinin Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerini daha da tehlikeye atabileceğini kaydetti. Bu nedenle, kötüye kullanımı önlemek için zorunlu olmayan seyahat kısıtlamaları sıkılaştırılmaya devam edilmeli” ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyon nedeniyle Finlandiya, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar Rus turistlerin ülkeye girişine önemli ölçüde kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Kısıtlamalar hem Finlandiya'ya turizm hem de Finlandiya üzerinden diğer ülkelere transit geçişleri kapsıyor.