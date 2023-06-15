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https://sputniknews.com.tr/20230615/nato-isvecin-uyeligi-vilnius-zirvesine-kadar-mumkun-ama-garanti-degil-1072474844.html
NATO: İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ama garanti değil
NATO: İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ama garanti değil
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kadar mümkün olduğunu ancak bunun garantisini veremeyeceğini... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:26+0300
2023-06-15T11:26+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Genel Sekreter Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.İsveç'in NATO üyeliğinin Vilnius Zirvesi'ne yetişme ihtimali sorulan Stoltenberg, dün Ankara'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının yapıldığını, bunun yapıcı ortamda geçtiğini söyledi.Stoltenberg, geçen yılki Madrid Zirvesi'nde uzlaşılan Üçlü Muhtıra kapsamında İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti."Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik, Türkiye kadar terörden zarar görmemiştir" diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için şunları söyledi:Görev süresiGeçen haftaki ABD ziyareti ve görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorulan Stoltenberg, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ni ve gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi.Stoltenberg, "Yerime kimin geleceğine 31 NATO müttefiki karar verir. Ben NATO'nun alacağı kararların biri hariç hepsinden sorumluyum. O da benim geleceğimin ne olacağıdır. Buna 31 müttefik karar verir" dedi.Stoltenberg, görev süresinin uzatılmasını isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine de "Benim görev süremin uzatılmasını talep etme niyetim yok" diye konuştu.Görev süresi Ekim 2023'te sona erecek olan Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği uzun süredir konuşuluyor. Bu görev için birçok isim geçse de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in isminin öne çıktığı, Stoltenberg'in süresinin tekrar uzatılması ihtimalinin de arttığı belirtiliyor.Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'te NATO Genel Sekreteri görevine getirilmiş, görev süresi 3 kez uzatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230615/isvecli-yetkili-stenstrom-isvec-pkk-icin-guvenli-bir-siginak-degil-1072465246.html
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avrupa, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, isveç, üyelik, tam üyelik, vilnius, türkiye
avrupa, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, isveç, üyelik, tam üyelik, vilnius, türkiye

NATO: İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ama garanti değil

11:26 15.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kadar mümkün olduğunu ancak bunun garantisini veremeyeceğini söyledi.
Genel Sekreter Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç'in NATO üyeliğinin Vilnius Zirvesi'ne yetişme ihtimali sorulan Stoltenberg, dün Ankara'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma toplantısının yapıldığını, bunun yapıcı ortamda geçtiğini söyledi.
Stoltenberg, geçen yılki Madrid Zirvesi'nde uzlaşılan Üçlü Muhtıra kapsamında İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini ifade etti.
"Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik, Türkiye kadar terörden zarar görmemiştir" diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için şunları söyledi:
"İsveç'in üyeliği Vilnius Zirvesi'ne kadar mümkün ancak bunun garantisini veremem. İsveç'in katılımının en kısa zamanda mümkün olması için çalışıyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmelerden ve bu hafta daimi mekanizmanın toplanmasından memnuniyet duyuyorum."

Görev süresi

Geçen haftaki ABD ziyareti ve görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı sorulan Stoltenberg, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ni ve gündemdeki konuları görüştüklerini söyledi.
Stoltenberg, "Yerime kimin geleceğine 31 NATO müttefiki karar verir. Ben NATO'nun alacağı kararların biri hariç hepsinden sorumluyum. O da benim geleceğimin ne olacağıdır. Buna 31 müttefik karar verir" dedi.
Stoltenberg, görev süresinin uzatılmasını isteyip istemediğine ilişkin soru üzerine de "Benim görev süremin uzatılmasını talep etme niyetim yok" diye konuştu.
Görev süresi Ekim 2023'te sona erecek olan Stoltenberg'in yerine kimin geçeceği uzun süredir konuşuluyor. Bu görev için birçok isim geçse de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in isminin öne çıktığı, Stoltenberg'in süresinin tekrar uzatılması ihtimalinin de arttığı belirtiliyor.
Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg, 2014'te NATO Genel Sekreteri görevine getirilmiş, görev süresi 3 kez uzatılmıştı.
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