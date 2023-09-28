https://sputniknews.com.tr/20230928/nato-uyesi-finlandiyadan-nukleer-silah-aciklamasi-1075853851.html

NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması

NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T23:45+0300

2023-09-28T23:45+0300

2023-09-28T23:45+0300

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nükleer silah

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Kısa süre önce NATO üyeliğine kabul edilen Finlandiya'dan ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı ile ilgili açıklama geldi.Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını söyledi.Haikkonen, ülke topraklarında nükleer silah depolama ve yerleştirme perspektifi bulunmadığının altını çizdi'Rusya'yla ilgili nükleer kaygılar yersiz'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair kaygıların yersiz olduğunun altını çizen Kaikkonen, zira şu anda böyle bir ihtimali doğrulayan hiçbir istihbarat verisi bulunmadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html

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