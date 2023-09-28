https://sputniknews.com.tr/20230928/nato-uyesi-finlandiyadan-nukleer-silah-aciklamasi-1075853851.html
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıkladı. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T23:45+0300
2023-09-28T23:45+0300
2023-09-28T23:45+0300
dünya
nato
finlandiya
nükleer silah
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Kısa süre önce NATO üyeliğine kabul edilen Finlandiya'dan ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı ile ilgili açıklama geldi.Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını söyledi.Haikkonen, ülke topraklarında nükleer silah depolama ve yerleştirme perspektifi bulunmadığının altını çizdi'Rusya'yla ilgili nükleer kaygılar yersiz'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair kaygıların yersiz olduğunun altını çizen Kaikkonen, zira şu anda böyle bir ihtimali doğrulayan hiçbir istihbarat verisi bulunmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html
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nato, finlandiya, nükleer silah
nato, finlandiya, nükleer silah
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
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Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını açıkladı.
Kısa süre önce NATO üyeliğine kabul edilen Finlandiya'dan ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı ile ilgili açıklama geldi.
Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ilta-Sanomat gazetesine verdiği demeçte, NATO'ya kabul edilmelerine rağmen ülke topraklarında nükleer silah bulundurmayı planlamadıklarını söyledi.
Haikkonen, ülke topraklarında nükleer silah depolama ve yerleştirme perspektifi bulunmadığının altını çizdi
'Rusya'yla ilgili nükleer kaygılar yersiz'
Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair kaygıların yersiz olduğunun altını çizen Kaikkonen, zira şu anda böyle bir ihtimali doğrulayan hiçbir istihbarat verisi bulunmadığını vurguladı.