https://sputniknews.com.tr/20230923/rus-disisleri-abdnin-ctbtyi-onaylamamasinin-uluslararasi-guvenlik-uzerinde-yikici-bir-etkisi-oldu-1075696754.html
Rus Dışişleri: ABD'nin CTBT'yi onaylamamasının uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu
Rus Dışişleri: ABD'nin CTBT'yi onaylamamasının uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD’nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı (CTBT) onaylamamasının uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T01:57+0300
2023-09-23T01:57+0300
2023-09-23T01:57+0300
dünya
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
abd
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı (CTBT) onaylamayı reddetmesinin, uluslararası güvenlik açısından ciddi, yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi.‘CTBT’nin uygulanmasının teşviki’ konferansında konuşan Verşinin, “Açıkça istikrarı bozan olay, ABD'nin 2018'de anlaşmayı onaylamayı resmi olarak reddetmesiydi. Amerikalılar ve müttefiklerinin pratik açıdan hiçbir şeyi değiştirmediğini iddia ettikleri bu karar, aslında CTBT ve bir bütün olarak uluslararası güvenlik açısından ciddi, yıkıcı sonuçlar doğurdu” dedi.Verşinin, CTBT’yi onaylamayı reddeden ABD'nin, diğer ülkelerin anlaşmaya bağlılığıyla ilgili konuları tartışmaya açma hakkının olmadığına vurgu yaparak, "Amerikan yönetimi, olumsuz kararını sözde değil fiilen yeniden değerlendirmek yerine, aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer devletleri anlaşmaya ilişkin yıkıcı eylemlerde bulunmakla suçlayarak onlara gölge düşürmeye çalışıyor. Bunu da iddialarını destekleyecek hiçbir somut gerekçe sunmadan, temelsiz bir şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20190531/rus-disislerinden-abdye-ctbt-yaniti-kaba-bir-provokasyon-1039208654.html
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kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), abd, abd, rusya
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), abd, abd, rusya
Rus Dışişleri: ABD'nin CTBT'yi onaylamamasının uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD’nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı (CTBT) onaylamamasının uluslararası güvenlik üzerinde yıkıcı bir etkisinin olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nı (CTBT) onaylamayı reddetmesinin, uluslararası güvenlik açısından ciddi, yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi.
‘CTBT’nin uygulanmasının teşviki’ konferansında konuşan Verşinin, “Açıkça istikrarı bozan olay, ABD'nin 2018'de anlaşmayı onaylamayı resmi olarak reddetmesiydi. Amerikalılar ve müttefiklerinin pratik açıdan hiçbir şeyi değiştirmediğini iddia ettikleri bu karar, aslında CTBT ve bir bütün olarak uluslararası güvenlik açısından ciddi, yıkıcı sonuçlar doğurdu” dedi.
Verşinin, CTBT’yi onaylamayı reddeden ABD'nin, diğer ülkelerin anlaşmaya bağlılığıyla ilgili konuları tartışmaya açma hakkının olmadığına vurgu yaparak, "Amerikan yönetimi, olumsuz kararını sözde değil fiilen yeniden değerlendirmek yerine, aralarında Rusya'nın da bulunduğu diğer devletleri anlaşmaya ilişkin yıkıcı eylemlerde bulunmakla suçlayarak onlara gölge düşürmeye çalışıyor. Bunu da iddialarını destekleyecek hiçbir somut gerekçe sunmadan, temelsiz bir şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.