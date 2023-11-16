https://sputniknews.com.tr/20231116/rusya-gazzeye-21-ton-daha-insani-yardim-gonderdi-1077450730.html

Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi

Rusya, Gazze'ye 21 ton daha insani yardım gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 21 ton insani yardım taşıyan uçağın Mısır'a doğru yola çıktığını ifade etti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

rusya

rusya acil durumlar bakanlığı

türkiye

insani yardım

halk

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Rusya, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor.Şimdiye dek bölgeye 140 tondan fazla insani yardım gönderen Rusya, bu sabah saatlerinde 21 tonluk bir kargoyu daha yola çıkardı.Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Il-76 uçağının Moskova Bölgesi'ndeki Jukovskiy Havaalanı'ndan Mısır'a doğru ilerlediğini ve kargonun Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edileceğini bildirdi.Bakanlık, yeni insani yardım paketinde acil aydınlatma tesisatları, jeneratörler, ilaçlar ve gıda ürünleri bulunduğunu kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini söyleyerek abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizmişti.

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