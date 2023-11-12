https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-cia-ajani-ukraynanin-gelecek-devlet-baskanin-ismini-verdi-zelenskiy-artik-ise-yaramaz---1077314235.html

Eski CIA ajanı Ukrayna'nın gelecek devlet başkanın ismini verdi: 'Zelenskiy artık işe yaramaz'

Eski CIA ajanı Ukrayna'nın gelecek devlet başkanın ismini verdi: 'Zelenskiy artık işe yaramaz'

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Larry Johnson, İngiliz istihbarat servislerinin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T19:42+0300

2023-11-12T19:42+0300

2023-11-12T19:42+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

abd

abd

kiev

valeriy zalujniy

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Dialogue works adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Johnson, "İngiliz istihbaratı, küçük komedyen Zelenskiy'in artık işe yaramadığını ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy gibi birinin daha önemli bir rol oynayacak birine ihtiyaçları olduğunu anlıyor" dedi.Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmada başarısız olması ve Zelenskiy'in Moskova'yla müzakereleri reddetmesi nedeniyle Batılı istihbarat servislerinin Zelenskiy'in halefini aramasına izin verildiğini kaydeden Johnson, "Zalujnıy'ın uygun bir halef olacağı ve gelecekte Rus yönetimiyle uzlaşma yapacağı umuluyor" ifadelerini kullandı.Johnson, Batı'nın Zelenskiy'e vaktinin dolduğu mesajını verdiğinin de altını çizdi.Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını itiraf etmişti.

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