Eski CIA ajanı Ukrayna'nın gelecek devlet başkanın ismini verdi: 'Zelenskiy artık işe yaramaz'
© AFP 2023 / ANGELA WEISSUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski ajanlarından Larry Johnson, İngiliz istihbarat servislerinin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in halefi olarak seçtiğini ifade etti.
Dialogue works adlı YouTube kanalındaki programda konuşan Johnson, "İngiliz istihbaratı, küçük komedyen Zelenskiy'in artık işe yaramadığını ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy gibi birinin daha önemli bir rol oynayacak birine ihtiyaçları olduğunu anlıyor" dedi.
Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmada başarısız olması ve Zelenskiy'in Moskova'yla müzakereleri reddetmesi nedeniyle Batılı istihbarat servislerinin Zelenskiy'in halefini aramasına izin verildiğini kaydeden Johnson, "Zalujnıy'ın uygun bir halef olacağı ve gelecekte Rus yönetimiyle uzlaşma yapacağı umuluyor" ifadelerini kullandı.
Johnson, Batı'nın Zelenskiy'e vaktinin dolduğu mesajını verdiğinin de altını çizdi.
Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını itiraf etmişti.
Ukrayna'nın Rusya'yla çatışmada başarısız olması ve Zelenskiy'in Moskova'yla müzakereleri reddetmesi nedeniyle Batılı istihbarat servislerinin Zelenskiy'in halefini aramasına izin verildiğini kaydeden Johnson, "Zalujnıy'ın uygun bir halef olacağı ve gelecekte Rus yönetimiyle uzlaşma yapacağı umuluyor" ifadelerini kullandı.
Johnson, Batı'nın Zelenskiy'e vaktinin dolduğu mesajını verdiğinin de altını çizdi.
Zalujnıy, Economist dergisi için yazdığı makalede Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak nitelemiş ve Ukrayna ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını itiraf etmişti.