https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-basini-washington-ve-kiev-karsi-saldirinin-basarisizligindan-birbirini-sorumlu-tutuyor-1077138415.html

ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor

ABD basını: Washington ve Kiev, karşı saldırının başarısızlığından birbirini sorumlu tutuyor

ABD’li The Washington Post gazetesi, Washington yönetimi ve Kiev yetkililerinin, Rusya’ya karşı tümüyle başarısızlığa uğrayan ‘karşı saldırı’ konusunda perde... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T14:55+0300

2023-11-07T14:55+0300

2023-11-07T14:55+0300

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The Washington Post köşe yazarı Max Boot'un kaleme aldığı makalesinde, silah ve mühimmat yardımlarına rağmen Kiev'in karşı saldırı girişimlerinin başarısız olduğu gerçeğiyle iki tarafın birbirini suçladığı vurgulandı.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy’in karşı saldırıyla ilgili itiraflarına dikkat çeken Boot, Kiev'in karşı saldırı girişimlerinin Ukrayna liderlerinin ve Batı'daki destekçilerinin umduğu büyük ilerlemeye yol açmadığını dile getirerek “Ukrayna neden daha fazla ilerleme kaydedemedi? Perde arkasında Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında birçok karşılıklı suçlama var. Amerikalılar, özel olarak Ukraynalıların NATO tarzı birleşik silahlı saldırıları düzenleyemediğinden ve Sovyet askeri stratejisi olan ‘yıpratıcı savaş’ karakteristiğine geri döndüklerinden şikayet ediyor. Kiev ise itirazlara rağmen aynı zamanda umutsuzca ihtiyaç duyulan önemli birlikleri Bahmut (Ukrayna dilinde Artyomovsk) çevresindeki ikincil önem taşıyan operasyonlara yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.The Washington Post köşe yazarı, Kiev yetkililerin de Batı'nın kendilerine Rus tahkimatlarını kırmaya yetecek kadar silah sağlamadığından ve aldıkları silahların çoğunun çalışmaz olduğundan şikayet ettiğinin altını çizdiği makalesini şu şekilde sürdürdü:ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu sonbahara kadar Ukrayna'ya M1 Abrams tankları ve ATACMS taktik füzeler göndermediğini hatırlatan Boot, bu durumun da Kiev’in yaz aylarında başlattığı karşı saldırısını etkilemek için geç kalınmış bir adım olarak görüldüğünü ekledi.Makalesinde, “Ukrayna ve onun Batı'daki destekçileri şimdi ne yapmalı?” diye soran Boot, pek çok kişinin karşı saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kremlin'le anlaşma zamanının geldiğinde ısrar edeceğini düşündüğünü, ancak ABD'nin bunun yerine Kiev'e silah tedarikini artırması ve Rusya'ya maksimum zarar vermeyi umması gerektiğini savunduğunu paylaştı.Ukrayna ordusu, karşı saldırı adı altında 4 Haziran'dan bu yana Rusya’ya karşı başarısız saldırı girişimlerinde bulunurken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 30 Ekim'de yaptığı konuşmasında Kiev rejiminin bu süre zarfında 90 binden fazla askerini kaybettiğini söylemişti.Şoygu, Ukrayna ordusunun aynı zamanda 600 tank ve 2 bin’e yakın zırhlı aracını kaybettiğini eklerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in cephenin belirli bölgelerinde yeni aktif saldırı operasyonları hazırlamasına rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının tamamen başarısız olduğunu duyurmuştu.

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ukrayna, abd, nato, rusya, vladimir putin, joe biden, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, sergey şoygu, rus ordusu, ukrayna ordusu