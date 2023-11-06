https://sputniknews.com.tr/20231106/fransiz-siyasetciden-tum-dunyanin-merak-ettigi-soru-zelenskiy-nasil-bir-oyun-oynuyor-1077125302.html

Fransız siyasetçiden tüm dünyanın merak ettiği soru: Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?

Fransız siyasetçiden tüm dünyanın merak ettiği soru: Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, cephedeki başarısızlığa ve ordusunun yaşadığı zor duruma rağmen Moskova ile... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T17:09+0300

2023-11-06T17:09+0300

2023-11-06T17:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

kiev

ukrayna ordusu

askeri yardım

fransa

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Sosyal ağ X'te açıklamalarda bulunan Fransız Patriot hareketi lideri Florian Philippot, mesajında, “Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?” ifadelerine yer verirken, “Rusya ile konuşmaya hazır olmadığını söyledi! Peki ne yapmak istiyor? Son Ukraynalıya kadar halkını kurban mı edecek?”sorularını yöneltti.Fransız politikacı, Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Economist’e verdiği son demecine atıfta bulunurken- Zalujniy’in dahi her şeyin sona erdiğini kabul ettiğini ve başkanın danışmanlarının basına Zelenskiy'in delirdiğini söylediğini kaydetti.Paylaştığı mesajında, “Katliamı durduralım, milyarlarca Euro göndermeyi bırakalım” çağrısında bulunan Philippot, daha önce de Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu dile getirmişti.Ukrayana Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Economist'te yayınlanan makalesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya ile savaşta çıkmaza girdiğini söylemiş, karşı saldırıda, NATO ders kitaplarına göre Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti.Zalujniy’in açıklamalarına yanıt veren Kremlin, Kiev'in savaş alanında başarıya ulaşma şansının olmadığını ne kadar erken anlarsa, durumu çözme umutlarının o kadar erken doğabileceğini vurgulamıştı.

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