https://sputniknews.com.tr/20231106/fransiz-siyasetciden-tum-dunyanin-merak-ettigi-soru-zelenskiy-nasil-bir-oyun-oynuyor-1077125302.html
Fransız siyasetçiden tüm dünyanın merak ettiği soru: Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?
Fransız siyasetçiden tüm dünyanın merak ettiği soru: Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, cephedeki başarısızlığa ve ordusunun yaşadığı zor duruma rağmen Moskova ile... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T17:09+0300
2023-11-06T17:09+0300
2023-11-06T17:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
kiev
ukrayna ordusu
askeri yardım
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:193:1668:1131_1920x0_80_0_0_56dca23a189087374b63ccc5dcab5e35.jpg
Sosyal ağ X'te açıklamalarda bulunan Fransız Patriot hareketi lideri Florian Philippot, mesajında, “Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?” ifadelerine yer verirken, “Rusya ile konuşmaya hazır olmadığını söyledi! Peki ne yapmak istiyor? Son Ukraynalıya kadar halkını kurban mı edecek?”sorularını yöneltti.Fransız politikacı, Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Economist’e verdiği son demecine atıfta bulunurken- Zalujniy’in dahi her şeyin sona erdiğini kabul ettiğini ve başkanın danışmanlarının basına Zelenskiy'in delirdiğini söylediğini kaydetti.Paylaştığı mesajında, “Katliamı durduralım, milyarlarca Euro göndermeyi bırakalım” çağrısında bulunan Philippot, daha önce de Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu dile getirmişti.Ukrayana Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Economist'te yayınlanan makalesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya ile savaşta çıkmaza girdiğini söylemiş, karşı saldırıda, NATO ders kitaplarına göre Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti.Zalujniy’in açıklamalarına yanıt veren Kremlin, Kiev'in savaş alanında başarıya ulaşma şansının olmadığını ne kadar erken anlarsa, durumu çözme umutlarının o kadar erken doğabileceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html
ukrayna
kiev
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:37:1668:1287_1920x0_80_0_0_634bf229d1e78cab186eae35290965b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kiev, ukrayna ordusu, askeri yardım, fransa
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy, kiev, ukrayna ordusu, askeri yardım, fransa
Fransız siyasetçiden tüm dünyanın merak ettiği soru: Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?
Abone ol
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, cephedeki başarısızlığa ve ordusunun yaşadığı zor duruma rağmen Moskova ile müzakere yapmayı reddetmesi nedeniyle eleştirdi.
Sosyal ağ X'te açıklamalarda bulunan Fransız Patriot hareketi lideri Florian Philippot, mesajında, “Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?” ifadelerine yer verirken, “Rusya ile konuşmaya hazır olmadığını söyledi! Peki ne yapmak istiyor? Son Ukraynalıya kadar halkını kurban mı edecek?”sorularını yöneltti.
Fransız politikacı, Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zalujniy’in Economist’e verdiği son demecine atıfta bulunurken- Zalujniy’in dahi her şeyin sona erdiğini kabul ettiğini ve başkanın danışmanlarının basına Zelenskiy'in delirdiğini söylediğini kaydetti.
Paylaştığı mesajında, “Katliamı durduralım, milyarlarca Euro göndermeyi bırakalım” çağrısında bulunan Philippot, daha önce de Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımın ihtilafın uzamasına neden olduğunu dile getirmişti.
Ukrayana Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy
, Economist'te yayınlanan makalesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin
Rusya ile savaşta çıkmaza girdiğini söylemiş, karşı saldırıda, NATO ders kitaplarına göre Batı'nın kendisinden beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu itiraf etmişti.
Zalujniy’in açıklamalarına yanıt veren Kremlin
, Kiev'in savaş alanında başarıya ulaşma şansının olmadığını ne kadar erken anlarsa, durumu çözme umutlarının o kadar erken doğabileceğini vurgulamıştı.