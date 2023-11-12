https://sputniknews.com.tr/20231112/abd--basini-washingtonun-orta-dogu-politikasi-ulkenin-uluslararasi-konumunu-zayiflatiyor-1077305609.html
ABD basını: Washington'un Ortadoğu politikası, ülkenin uluslararası konumunu zayıflatıyor
ABD basını: Washington'un Ortadoğu politikası, ülkenin uluslararası konumunu zayıflatıyor
Arap ülkeleri liderlerinin sözlerine ve analistlere atıfta bulunan The Washington Post (WP) gazetesi, Beyaz Saray’ın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin... 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T10:53+0300
2023-11-12T10:53+0300
2023-11-12T10:55+0300
israil- filistin çatışması
abd
ortadoğu
asya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
türkiye
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Gazete, İsrail ordusu tarafından ‘sivillere verilen muazzam ikincil zarar nedeniyle başlayan öfkenin’ yalnızca Tel Aviv’le sınırlı kalmadığına, aynı zamanda Washington’a duyulan öfkenin de arttığına dikkat çektiği haberinde, “Bu öfke, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ve Asya'ya yaptığı ziyaretlerde de hissedildi. Görüştüğü diplomatlar onu İsrail'in eylemleri nedeniyle azarladı. Birçoğu saldırıların Amerikan silahlarıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi ve ateşkes yerine insani duraklama çağrıları tepki çekti” ifadelerine yer verdi.WP, Beyaz Saray’da ABD'nin Orta Doğu'daki nüfuzunun azalmasına ilişkin endişelerin, Filistin-İsrail çatışmasının son tırmanışından çok önce ortaya çıktığını vurgularken, “Ancak analistler, mevcut durumun muhtemelen sonuçları hızlandıracağını ve ağırlaştıracağını söylüyor. ABD ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşımındaki yakın bağları, Arap ülkelerinin belirli konularda Washington'la kamuoyu önünde görüşmek istememesine yol açıyor” diye yazarken, ABD ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki sorunların giderek daha fazla gün yüzüne çıktığının altını çizdi.Bir diğer tehlikenin ise Ukrayna ve Filistin halkı arasındaki ayrımcılık olduğuna dikkat çeken Washington Post, Ukrayna çatışmasının neden olduğu küresel bölünmenin başladığı mevcut durumda, Gazze'de yaşanan krizin ‘Batılı ülkelerin Ukrayna'daki beyaz Hıristiyanların ölümünden, Gazze’deki beyaz olmayan Müslümanlardan çok daha fazla endişe duyduğu’ iddialarına zemin hazırladığını belirtti.Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu’daki tepkilerden rahatsız olduğuna dikkat çeken WP, Washington’un, ‘ABD için uzun vadeli sonuçların azaltılması’ için İsrail’in Gazze operasyonunu hızla tamamlanmasını umduğunu da ekledi.
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abd, ortadoğu, asya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, türkiye, suriye, mısır
abd, ortadoğu, asya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, türkiye, suriye, mısır
ABD basını: Washington'un Ortadoğu politikası, ülkenin uluslararası konumunu zayıflatıyor
10:53 12.11.2023 (güncellendi: 10:55 12.11.2023) Abone ol
Arap ülkeleri liderlerinin sözlerine ve analistlere atıfta bulunan The Washington Post (WP) gazetesi, Beyaz Saray’ın Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin politikasının, ABD'nin Ortadoğu ve uluslararası arenadaki konumunu zayıflatma tehlikesi taşıdığını yazdı.
Gazete, İsrail ordusu tarafından ‘sivillere verilen muazzam ikincil zarar nedeniyle başlayan öfkenin’ yalnızca Tel Aviv’le sınırlı kalmadığına, aynı zamanda Washington’a duyulan öfkenin de arttığına dikkat çektiği haberinde, “Bu öfke, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu ve Asya'ya yaptığı ziyaretlerde de hissedildi. Görüştüğü diplomatlar onu İsrail'in eylemleri nedeniyle azarladı. Birçoğu saldırıların Amerikan silahlarıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi ve ateşkes yerine insani duraklama çağrıları tepki çekti
” ifadelerine yer verdi.
WP, Beyaz Saray’da ABD'nin Orta Doğu'daki nüfuzunun azalmasına
ilişkin endişelerin, Filistin-İsrail çatışmasının son tırmanışından çok önce ortaya çıktığını vurgularken, “Ancak analistler, mevcut durumun muhtemelen sonuçları hızlandıracağını ve ağırlaştıracağını söylüyor. ABD ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşımındaki yakın bağları, Arap ülkelerinin belirli konularda Washington'la kamuoyu önünde görüşmek istememesine yol açıyor
” diye yazarken, ABD ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki sorunların giderek daha fazla gün yüzüne çıktığının altını çizdi.
Bir diğer tehlikenin ise Ukrayna ve Filistin halkı arasındaki ayrımcılık olduğuna dikkat çeken Washington Post, Ukrayna çatışmasının neden olduğu küresel bölünmenin başladığı mevcut durumda, Gazze'de yaşanan krizin ‘Batılı ülkelerin Ukrayna'daki beyaz Hıristiyanların ölümünden, Gazze’deki beyaz olmayan Müslümanlardan çok daha fazla endişe duyduğu’ iddialarına zemin hazırladığını belirtti.
Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ortadoğu’daki tepkilerden rahatsız olduğuna dikkat çeken WP, Washington’un, ‘ABD için uzun vadeli sonuçların azaltılması’ için İsrail’in Gazze operasyonunu hızla tamamlanmasını umduğunu da ekledi.