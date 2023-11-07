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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-senator-fidana-sarilamayan-blinkenin-turkiye-ziyaretini-degerlendirdi-1077134213.html
Rus Senatör, Fidan’a sarılamayan Blinken’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Rus Senatör, Fidan’a sarılamayan Blinken’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Puşkov, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'e sarılmayı reddetmesinin... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T08:55+0300
2023-11-07T08:55+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
hakan fidan
abd dışişleri bakanlığı
türkiye dışişleri bakanlığı
aleksey puşkov
rusya federasyon konseyi
rusya
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abd
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, karşılama sırasında sarılmak için yakınlaştığı Fidan’ın buna karşılık vermediği video görüntülerini resmi Telegram hesabında değerlendirdi.'Bu, yeni bir dönemin başlangıcı'Müslüman ülkelerin ABD'ye karşı soğukluğunun artık ‘yeni bir dönemin başlangıcı’ anlamına geldiğine dikkat çeken Rus Senatör, Washington'dan gelen sözlere ise Batılı ülkeler dışında çok az insanın güvendiğini anımsatarak, “ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad'da ve özellikle de ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'de son derece soğuk karşılanması, öncelikle Gazze Şeridi'nde olup bitenlere bir tepkidir. Olanlar Washington'un açık onayıyla gerçekleşmektedir. Türk Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'i havaalanına karşılamaya gelmediği gibi, dünya medyasında hararetle tartışılan müzakereler öncesinde de onunla kucaklaşmaya yanaşmamıştır” ifadelerini kullandı.Bir gün önce Ankara’da bir araya gelen Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü vermiş, daha sonra yaklaşık 2,5 saatlik görüşme gerçekleştirmişti.Ankara ziyaretinde protestolarla karşılaşan Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Filistin- İsrail çatışmasıyla ilgili bölge ülkeleriyle her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz” demişti.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Fidan, görüşmede, Amerikalı mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-senator-dunyadaki-savaslar-abdnin-eksikliginden-degil-fazlaligindan-kaynaklaniyor-1076551566.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, türkiye, rusya, abd

Rus Senatör, Fidan’a sarılamayan Blinken’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

08:55 07.11.2023
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Murat Gök
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Puşkov, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'e sarılmayı reddetmesinin Washington'un dünyadaki rolünün azaldığını gösterdiğini vurguladı.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, karşılama sırasında sarılmak için yakınlaştığı Fidan’ın buna karşılık vermediği video görüntülerini resmi Telegram hesabında değerlendirdi.

'Bu, yeni bir dönemin başlangıcı'

Müslüman ülkelerin ABD'ye karşı soğukluğunun artık ‘yeni bir dönemin başlangıcı’ anlamına geldiğine dikkat çeken Rus Senatör, Washington'dan gelen sözlere ise Batılı ülkeler dışında çok az insanın güvendiğini anımsatarak, “ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad'da ve özellikle de ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'de son derece soğuk karşılanması, öncelikle Gazze Şeridi'nde olup bitenlere bir tepkidir. Olanlar Washington'un açık onayıyla gerçekleşmektedir. Türk Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'i havaalanına karşılamaya gelmediği gibi, dünya medyasında hararetle tartışılan müzakereler öncesinde de onunla kucaklaşmaya yanaşmamıştır” ifadelerini kullandı.
Bir gün önce Ankara’da bir araya gelen Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü vermiş, daha sonra yaklaşık 2,5 saatlik görüşme gerçekleştirmişti.
Ankara ziyaretinde protestolarla karşılaşan Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Filistin- İsrail çatışmasıyla ilgili bölge ülkeleriyle her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz” demişti.
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Fidan, görüşmede, Amerikalı mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
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Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor
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