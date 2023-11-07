https://sputniknews.com.tr/20231107/rus-senator-fidana-sarilamayan-blinkenin-turkiye-ziyaretini-degerlendirdi-1077134213.html

Rus Senatör, Fidan’a sarılamayan Blinken’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Rus Senatör, Fidan’a sarılamayan Blinken’in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Puşkov, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Blinken'e sarılmayı reddetmesinin... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T08:55+0300

2023-11-07T08:55+0300

2023-11-07T08:55+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

hakan fidan

abd dışişleri bakanlığı

türkiye dışişleri bakanlığı

aleksey puşkov

rusya federasyon konseyi

rusya

türkiye

abd

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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, karşılama sırasında sarılmak için yakınlaştığı Fidan’ın buna karşılık vermediği video görüntülerini resmi Telegram hesabında değerlendirdi.'Bu, yeni bir dönemin başlangıcı'Müslüman ülkelerin ABD'ye karşı soğukluğunun artık ‘yeni bir dönemin başlangıcı’ anlamına geldiğine dikkat çeken Rus Senatör, Washington'dan gelen sözlere ise Batılı ülkeler dışında çok az insanın güvendiğini anımsatarak, “ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad'da ve özellikle de ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'de son derece soğuk karşılanması, öncelikle Gazze Şeridi'nde olup bitenlere bir tepkidir. Olanlar Washington'un açık onayıyla gerçekleşmektedir. Türk Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'i havaalanına karşılamaya gelmediği gibi, dünya medyasında hararetle tartışılan müzakereler öncesinde de onunla kucaklaşmaya yanaşmamıştır” ifadelerini kullandı.Bir gün önce Ankara’da bir araya gelen Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü vermiş, daha sonra yaklaşık 2,5 saatlik görüşme gerçekleştirmişti.Ankara ziyaretinde protestolarla karşılaşan Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı'nda ABD'li basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Filistin- İsrail çatışmasıyla ilgili bölge ülkeleriyle her konuda anlaşamıyoruz ama en önemli kritik konularda birlikte çalışmak konusunda işbirliği içerisindeyiz” demişti.Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Fidan, görüşmede, Amerikalı mevkidaşı Blinken'a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-senator-dunyadaki-savaslar-abdnin-eksikliginden-degil-fazlaligindan-kaynaklaniyor-1076551566.html

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