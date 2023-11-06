https://sputniknews.com.tr/20231106/irak-basini-blinkenin-ziyareti-sonrasi-abd-uslerine-iha-saldirilari-duzenlendi-1077117196.html
Irak basını: Blinken'ın ziyareti sonrası ABD üslerine İHA saldırıları düzenlendi
Irak basını: Blinken'ın ziyareti sonrası ABD üslerine İHA saldırıları düzenlendi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretten sonra Irak ve Suriye'deki ABD üslerine İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T13:30+0300
2023-11-06T13:30+0300
2023-11-06T13:30+0300
dünya
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ortadoğu
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katar
israil
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Irak merkezli haber ajansı Shafaq News'in aktardığına göre Şii gruplar, Blinken Bağdat'tan ayrıldıktan sonra ABD üslerine saldırı düzenledi. Ajansa konuşan bir kaynak, "2 İHA, dün akşam ve bugün sabaha karşı Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad askeri üssüne saldırdı. Her 2 İHA da, askerler tarafından vuruldu" dedi. Kaynak, bir başka İHA'nın da Suriye'nin Irak sınırına yakın topraklarında yer alan Tanf askeri üssünü hedef aldığını ancak bu girişimin de önlendiğini ifade etti.Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ve resmi temaslar sırasında Iraklı yetkililerden üslerin korunması için önlem alınmasını istediği ifade edilmişti.Öte yandan Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Bağdat ziyaretini protesto etmişti.Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başlamasının ardından Suriye ve Irak'taki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231105/bagdatta-abd-disisleri-bakani-blinkenin-ziyareti-protesto-ediyor-1077106207.html
abd
irak
ürdün
suriye
birleşik arap emirlikleri (bae)
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abd, ortadoğu, anthony blinken, irak, ürdün, suriye, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, israil, filistin, israil-filistin
abd, ortadoğu, anthony blinken, irak, ürdün, suriye, birleşik arap emirlikleri (bae), katar, israil, filistin, israil-filistin
Irak basını: Blinken'ın ziyareti sonrası ABD üslerine İHA saldırıları düzenlendi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretten sonra Irak ve Suriye'deki ABD üslerine İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi.
Irak merkezli haber ajansı Shafaq News'in aktardığına göre Şii gruplar, Blinken
Bağdat'tan ayrıldıktan sonra ABD üslerine saldırı düzenledi. Ajansa konuşan bir kaynak, "2 İHA, dün akşam ve bugün sabaha karşı Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad askeri üssüne saldırdı. Her 2 İHA da, askerler tarafından vuruldu
" dedi. Kaynak, bir başka İHA'nın da Suriye'nin Irak sınırına yakın topraklarında yer alan Tanf askeri üssünü hedef aldığını ancak bu girişimin de önlendiğini ifade etti.
Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelmişti. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ve resmi temaslar sırasında Iraklı yetkililerden üslerin korunması için önlem alınmasını istediği ifade edilmişti.
Öte yandan Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Bağdat ziyaretini protesto etmişti.
Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan İslami Direniş Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara başlamasının ardından Suriye ve Irak'taki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.