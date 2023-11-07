https://sputniknews.com.tr/20231107/guvenlik-uzmani-muglu-blinken-gorusmesinde-turkiye-sozlerinize-inanmiyoruz-mesaji-verdi-1077154555.html

Güvenlik uzmanı Muğlu: Blinken görüşmesinde Türkiye ‘sözlerinize inanmıyoruz’ mesajı verdi

Güvenlik uzmanı Muğlu: Blinken görüşmesinde Türkiye ‘sözlerinize inanmıyoruz’ mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türkiye ziyaretini Sputnik’e değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu ‘Türkiye’nin ABD’ye sözlerinize... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T16:14+0300

2023-11-07T16:14+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Ortadoğu turu kapsamında Türkiye’ye gelişi ve Türkiye’de karşılanma şekli dünya kamuoyunda konuşulan başlıkların arasında yer aldı. Blinken’ın havaalanında alt düzey bir isim tarafında karşılanması, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenlememesi, Fidan’ın kendini karşıladığı sırada sarılmasına izin vermemesi birer mesaj olarak yorumlandı.ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretini Sputnik’e yorumlayan terör ve güvenlik uzmanı Dr. İmbat Muğlu da benzer noktalara dikkat çekerek şunları söyledi:‘Ziyaret bir oyalama taktiği’Blinken’in ziyaretinde somut bir önerinin yer almamasına dikkat çeken Muğlu “Bu ziyarete Blinkin’ın kendisinin de bildiği gibi arabuluculuk söylemlerinin ABD ve İsrail açısından hiçbir hükmünün olmadığı, sadece Netanyahu’nun talimatları doğrultusunda dünya kamuoyuna bir ara bulucu gibi kameralara poz vermenin ötesinde başka bir şey değildir. İsrail yönetimi açısından hiçbir hükmü olmayan bu arabuluculuk ile ‘Biz diplomatik görüşmeler yapıyoruz, bu konuda Türkiye dahil Ortadoğu’daki tüm ülkeler ile görüştük. Bölgede barış istiyoruz, huzur istiyoruz, Gazze’deki bombalamanın durmasını istiyoruz’ yalanına birilerini inandırmak hevesidir. Lakin artık kimse bu yalanlara ve sahte barış elçilik sıfatlarına inanmıyor. Blinken sözde barış görüşmeleri için bulunduğu Türkiye’den daha ayrılmadan İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor, aynı zamanda ABD Merkez Komutanlığı, iki uçak gemisinin ardından donanmasındaki en büyük nükleer denizaltılardan birini de İsrail açıklarına göndermesi iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Şimdi düşünün bir yandan barış barış istiyorsunuz, diğer tarafta karşınızdaki HAMAS’ı bir terör örgütü olarak görüyorsunuz ve terör örgütü olarak ilan ettiğiniz bir yapıya karşı nükleer denizaltınızı gönderiyorsunuz. Ya gerçekten çok çok korkaksınız ya da dünyanın aklı ile alay ediyorsunuz. Ve çok ilginçtir ki birkaç gün önce aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Ardından ABD’nin nükleer denizaltını göndermesi tesadüf mü? Bence bu bir mesaj sadece Filistin’e değil dünyaya topyekûn bir tehdittir” ifadelerini kullandı.‘Karnımız tok’ABD’nin tutarsız adımlarına karşı Ankara’nın çok net bir tutum sergilediğini belirten Muğlu “Türkiye ABD’nin iki yüzlülüğünü bildiği için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a uçaktan inişinden gidişine kadar net bir şekilde tavrını ve duruşunu cevap niteliğinde verdi. Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı ile 2,5 saatlik görüşmenin ardından kameralar karşısına birlikte geçip basın toplantısı düzenlemedi. Blinken giderken birkaç gazeteciye açıklama yaptı. Türkiye net bir şekilde ‘Biz sizin söylediklerinize inanmıyoruz. Masada söyledikleriniz farklı sahada yaptıklarınız farklı. Siz yıllardır PKK ve FETÖ terör örgütleri ile iş birliği yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Suriye’de 13 yıldır kan gövdeyi götürüyorsa, aynı şekilde 20 yılı aşkın süredir Irak’ta sözde demokrasi getireceğiz diye hem işgal hem de sömürmeye devam ediyorsanız, biz ne sizin söylediklerinize ne de barış, huzur ve demokrasi getireceğiniz yalan sloganlarınıza inanmıyoruz. Siz ancak savaş ölüm ve kan getiriyorsunuz. Türkiye’nin ABD’ye tavrı artık bu cümlelere ‘’karnımız tok” mesajını bir kez daha verdi. Bu ve buna benzer nice cevapları başta Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız ile ilgili yetkililer ABD’ye ve İsrail’e geçmişte de verdi, şimdide yarında vermeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231107/hande-firat-fidan-blinken-gorusmesini-degerlendirdi-fidan-niye-geri-cekildi-1077135770.html

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