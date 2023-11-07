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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
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Hande Fırat, Fidan-Blinken görüşmesini değerlendirdi: 'Fidan niye geri çekildi?'
Hande Fırat, Fidan-Blinken görüşmesini değerlendirdi: 'Fidan niye geri çekildi?'
Hande Fırat, dün Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in sarılma isteğini yanıtsız bırakan Fidan'ın hareketinin anlamını ve görüşmeye dair... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T09:45+0300
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politika
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Blinken'ın Fidan'a sarılmak için hamle yaptığı fakat Fidan'ın uzak durarak sadece el sıkıştığı kameralara yansıdı.Hürriyet yazarı Hande Fırat, görüşmenin ayrıntılarını şu şekilde özetledi:Fırat, Fidan'ın geri çekilmesinin sebebini ise bugünkü yazısında şu şekilde yorumladı:
https://sputniknews.com.tr/20231106/disisleri-bakani-hakan-fidan-abdli-mevkidasi-antony-blinken-ile-gorustu-1077118322.html
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hakan fidan, gazze, abd, antony blinken, türkiye

Hande Fırat, Fidan-Blinken görüşmesini değerlendirdi: 'Fidan niye geri çekildi?'

09:45 07.11.2023
© AA / Murat GökFidan-Blinken
Fidan-Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Murat Gök
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Hande Fırat, dün Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in sarılma isteğini yanıtsız bırakan Fidan'ın hareketinin anlamını ve görüşmeye dair notlarını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Blinken'ın Fidan'a sarılmak için hamle yaptığı fakat Fidan'ın uzak durarak sadece el sıkıştığı kameralara yansıdı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, görüşmenin ayrıntılarını şu şekilde özetledi:
"Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerin ayrıntısına geçmeden, ilk ana döneceğiz. Bölge turu çerçevesinde Ankara’ya gelen Blinken’in Dışişleri Bakanlığı’nın girişinde, Fidan ile tokalaşırken öpmek için hamle yapması ancak Hakan Fidan’ın geri çekilmesi gözlerden kaçmadı. O an sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Peki Fidan niye geri çekildi?"
Fırat, Fidan'ın geri çekilmesinin sebebini ise bugünkü yazısında şu şekilde yorumladı:
"Blinken’ın aracı Dışişleri Bakanlğı’nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken’ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı’nın öpme hamlesini de geri çevirdi. Yarım saat planlanan görüşme iki buçuk saat sürdü. Önce baş başa, sonra heyetler arasında konuştular. Gündemin en sıcak başlığı Ortadoğu’daki savaş, İsrail’in katliamıydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, açık konuştu ve net ifadelerde ABD’nin dünya kamuoyu ve bölgedeki imajının geldiği nokta konusunda bir anlamda uyarılarda bulundu."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
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Fidan-Blinken görüşmesi: Görüşmede acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiği vurgulandı
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