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https://sputniknews.com.tr/20231108/peskov-abdnin-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekilmesi-hicbir-seyi-degistirmez-1077192959.html
Peskov: ABD'nin Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi hiçbir şeyi değiştirmez
Peskov: ABD'nin Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi hiçbir şeyi değiştirmez
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve NATO'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme kararının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T13:52+0300
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Beyaz Saray’ın ‘Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna’ işaret ettiği açıklamasında, ‘Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık’ ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Fiili olarak durum, bu anlaşmadan çekildikten sonra hiçbir şekilde değişmeyecek” diye konuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'e göre Moskova, Washington'a anlaşmadan çekilmekten başka seçenek bırakmazken, ABD’nin daha önce de tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı biliniyor.Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamazRusya’nın AKKA’dan resmi olarak çekildiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararla ilgili yaptığı açıklamasında, ülkenin çıkarları göz ardı edilerek Avrupa'da askeri güvenliğin sağlanması yönündeki girişimlerin iyi sonuçlara yol açmayacağını bildirirken, açıklamada şunlar kaydedildi:Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Rusya ile kolektif güvenlik konusunda zaten uzun zamandır bir diyalog planlamadığını söylerken, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) kapsamındaki kısıtlamalarını açıkça atlattığını hatırlattı.Rus Büyükelçi, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan geri çekilme kararıyla Rusya’nın açık bir sinyal gönderdiğine vurgu yaparak, “Avrupa'da endişelerimizi dikkate almadan herhangi bir askeri güvenlik mimari oluşturma girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Amerikalıların ve onların uydularının kendi güçlerini abartmayı bırakmalarının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Mayıs'ta AKKA'yı feshetme yönünde kararname imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/soygudan-rusya-ve-cin-askeri-blok-kuruyor-iddialarina-yanit-1077194162.html
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peskov, kremlin, putin, moskova, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması, akka, treaty on conventional armed forces in europe, cfe
peskov, kremlin, putin, moskova, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması, akka, treaty on conventional armed forces in europe, cfe

Peskov: ABD'nin Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi hiçbir şeyi değiştirmez

13:52 08.11.2023 (güncellendi: 13:53 08.11.2023)
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve NATO'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilme kararının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.
Beyaz Saray’ın ‘Rusya'nın antlaşmadan çekilmesinin, Avrupa'da güvenlik konusundaki çalışmaları baltalamaya yönelik olduğuna’ işaret ettiği açıklamasında, ‘Moskova'nın bağlı olmadığı bir antlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık’ ifadelerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Fiili olarak durum, bu anlaşmadan çekildikten sonra hiçbir şekilde değişmeyecek” diye konuştu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'e göre Moskova, Washington'a anlaşmadan çekilmekten başka seçenek bırakmazken, ABD’nin daha önce de tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı biliniyor.

Rusya: Çıkarlarımız dikkate alınmadan Avrupa'da askeri güvenlik sağlanamaz

Rusya’nın AKKA’dan resmi olarak çekildiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararla ilgili yaptığı açıklamasında, ülkenin çıkarları göz ardı edilerek Avrupa'da askeri güvenliğin sağlanması yönündeki girişimlerin iyi sonuçlara yol açmayacağını bildirirken, açıklamada şunlar kaydedildi:
"Rusya'nın çıkarlarını dikkate almadan Avrupa'da askeri güvenliği sağlamaya yönelik girişimler, iyi sonuçlanamaz. Yeni koşullar için uygun olmayan eski anlaşmalara bağlı kalma girişimleri de başarısızlığa mahkum ve silahların kontrolü alanındaki işbirliği mekanizmalarının çökmesine yol açabilir. NATO üyesi ve ittifakın etkisindeki ülke yetkilileri, müzakere etme kapasitesine sahip olmadıklarını göstermiştir. Bu aşamada, onlarla silahların kontrolü alanında herhangi bir anlaşma yapılması mümkün değildir."
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Rusya ile kolektif güvenlik konusunda zaten uzun zamandır bir diyalog planlamadığını söylerken, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) kapsamındaki kısıtlamalarını açıkça atlattığını hatırlattı.
Rus Büyükelçi, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan geri çekilme kararıyla Rusya’nın açık bir sinyal gönderdiğine vurgu yaparak, “Avrupa'da endişelerimizi dikkate almadan herhangi bir askeri güvenlik mimari oluşturma girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Amerikalıların ve onların uydularının kendi güçlerini abartmayı bırakmalarının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği'nin de yer aldığı Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Mayıs'ta AKKA'yı feshetme yönünde kararname imzalamıştı.
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