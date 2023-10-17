https://sputniknews.com.tr/20231017/putin-rusyanin-cikarlarini-bastirmak-imkansiz-1076447735.html

Putin: Rusya'nın çıkarlarını bastırmak imkansız

Putin: Rusya'nın çıkarlarını bastırmak imkansız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın çıkarlarını bastırmanın imkansız olduğunu, bunun her zaman hesaba katılması gerektiğini söyledi. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T21:36+0300

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rusya

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abd

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya liderini bastırma’ arzusuna ilişkin sözlerini yorumlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konunun ülkenin çıkarları olduğunu, Rusya’nın çıkarlarının bastırılmasının mümkün olmadığını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Putin, "Bunun doğrudan benimle ilgili olmadığını düşünüyorum. Bu, ülkenin çıkarlarıyla ilgili. Rusya'nın çıkarlarını bastırmak mümkün değil, bunların her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.Biden dünyanın en deneyimli politikacılarından biriPutin, ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst yönetim kademelerinde yer alma konusunda dünyanın en deneyimli politikacılarından biri olduğunu söyledi.Rus lider, "Biden'ın, en üst yönetim kademelerinde geçirilen süre açısından, kesinlikle dünyadaki en deneyimli politikacılardan biri olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir siyasetin içinde. Elbette deneyimli biri ve hangi hedefleri koyması gerektiğini ve onlara nasıl ulaşılacağını biliyor. Rusya ile nasıl ilişki kurulacağı dışında başka hedefleri yoksa, o zaman bu pek de kötü değil" diye konuştu.Orban, çıkarlarını nasıl savunacağını biliyorPutin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesinin çıkarları için nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bildiğini belirterek, "Orban, kendi ülkesinin çıkarlarını nasıl savunacağını bilen, bunu ısrarla, tutarlıca ve bana göre oldukça incelikli bir şekilde yapan çok az Avrupalı politikacılardan biri" vurgusu yaptı.Orban ile tamamen farklı platformlarda bulunduklarına ve bakış açılarının her zaman örtüşmediğine vurgu yapan Putin, “Ancak bu durum bizim çeşitli konuları konuşup çözüm aramamıza engel değil” diye konuştu.

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