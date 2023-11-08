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Şoygu'dan 'Rusya ve Çin askeri blok kuruyor' iddialarına yanıt
Şoygu'dan 'Rusya ve Çin askeri blok kuruyor' iddialarına yanıt
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ve Pekin'in askeri blok kurmadığını, iki ülke ilişkilerinin işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T13:50+0300
2023-11-08T13:50+0300
dünya
rusya
çin halk cumhuriyeti
sergey şoygu
çin savunma bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
çok kutuplu dünya
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Moskova'da Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia ile bir araya geldi.Görüşme sırasında bir konuşma yapan Şoygu, "Biz, bazı saldırgan Batılı ülkelerden farklı olarak askeri blok kurmuyoruz. Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, güven ve saygıya dayalı stratejik işbirliğinin bir örneği" dedi.Askeri alandaki Rusya-Çin ilişkilerinin her yönde istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Şoygu, "Karada, havada ve denizde düzenli olarak ortak operasyonel ve muharebe eğitimi faaliyetleri yürütüyoruz, çeşitli zorluk derecesindeki muharebe eğitimi misyonlarını omuz omuza başarıyla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı, bu eylemlerin hiçbirinin üçüncü ülkelere yönelik olmadığının ve yalnızca iki ülkenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Batı'nın Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesini önleme girişimlerini de değerlendiren Şoygu, bu tür çabaların Moskova ve Pekin'in ikili ilişkileri üst düzeye çıkarmasını engelleyemediğini kaydetti.'Rusya-Çin ilişkileri en yüksek seviyeye ulaştı'Görüşmede söz alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in kişisel çabaları sayesinde yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu vurguladı.Çin ve Rusya'nın birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarıyla ilgili konularda her zaman karşılıklı destek sunduğunu, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde yakın işbirliği yaptığını anımsatan Zhang, "Ülkelerimiz arasında stratejik güven modelinin yanı sıra karşılıklı yarar sağlayan işbirliği modeli oluşturuldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/abd-baskani-biden-ile-cin-devlet-baskani-si-bir-araya-gelecek-1076968418.html
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Şoygu'dan 'Rusya ve Çin askeri blok kuruyor' iddialarına yanıt

13:50 08.11.2023
© Sputnik / Вадим СавицкийRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Вадим Савицкий
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova ve Pekin'in askeri blok kurmadığını, iki ülke ilişkilerinin işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Moskova'da Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia ile bir araya geldi.
Görüşme sırasında bir konuşma yapan Şoygu, "Biz, bazı saldırgan Batılı ülkelerden farklı olarak askeri blok kurmuyoruz. Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, güven ve saygıya dayalı stratejik işbirliğinin bir örneği" dedi.
Askeri alandaki Rusya-Çin ilişkilerinin her yönde istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Şoygu, "Karada, havada ve denizde düzenli olarak ortak operasyonel ve muharebe eğitimi faaliyetleri yürütüyoruz, çeşitli zorluk derecesindeki muharebe eğitimi misyonlarını omuz omuza başarıyla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı, bu eylemlerin hiçbirinin üçüncü ülkelere yönelik olmadığının ve yalnızca iki ülkenin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Batı'nın Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesini önleme girişimlerini de değerlendiren Şoygu, bu tür çabaların Moskova ve Pekin'in ikili ilişkileri üst düzeye çıkarmasını engelleyemediğini kaydetti.

'Rusya-Çin ilişkileri en yüksek seviyeye ulaştı'

Görüşmede söz alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in kişisel çabaları sayesinde yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin en üst seviyede olduğunu vurguladı.
Çin ve Rusya'nın birbirlerinin temel çıkarları ve başlıca kaygılarıyla ilgili konularda her zaman karşılıklı destek sunduğunu, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde yakın işbirliği yaptığını anımsatan Zhang, "Ülkelerimiz arasında stratejik güven modelinin yanı sıra karşılıklı yarar sağlayan işbirliği modeli oluşturuldu" dedi.
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