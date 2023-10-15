https://sputniknews.com.tr/20231015/putinden-cin-ziyareti-oncesi-cinpinge-ovgu-1076344281.html

Putin’den Çin ziyareti öncesi Şi'ye övgü: 'Geleceğe nasıl bakacağını bilen ‘dünya lideri''

Putin’den Çin ziyareti öncesi Şi'ye övgü: 'Geleceğe nasıl bakacağını bilen ‘dünya lideri''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Ekim’de Pekin’de düzenlenecek Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu öncesi yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T10:35+0300

2023-10-15T10:35+0300

2023-10-15T12:46+0300

dünya

çin halk cumhuriyeti

rusya

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

tek kuşak tek yol'

ipek yolu

ticaret

ulaşım

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Çin Merkez Televizyonu ile yaptığı röportajda Cinping’in sunduğu ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesini öven Rus lider, Çin Devlet Başkanı’nın tanınmış bir dünya lideri olduğunun altını çizerek, “(Şi Cinping) Mevcut duruma göre anlık kararlar vermiyor. Durumu değerlendiriyor, analiz ediyor ve geleceğe bakıyor” diye konuştu.Putin, bu yönetim şeklinin, Şi Cinping’i uluslararası platformda gösteriş yapmak için beş dakikalığına gelip sonra fark edilmeden ortadan kaybolan ‘geçici işçi’ statüsündeki liderlerden ayırdığına vurgu yaparken, demecini şu şekilde sürdürdü:Rusya ziyaretleri sırasında Şi ile yapılan görüşmelerin her zaman ticari ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini kaydeden Rus lider, görüşmelerin artık Çin'de yapılması planlandığına göre bu geleneğin devam edeceğini umduğunu ifade etti.Putin, Şi Cinping liderliğindeki günümüz Çin yönetiminin, başkalarıyla ilişkiler kurarken hiçbir şeyi empoze etmeye veya zorlamaya gayret göstermediğine de dikkat çekerken, “Yalnızca müşterek fırsatlar sağlanıyor ve uzlaşma yolları aranıyor”dedi.‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesi çok kutupluluğa hizmet ediyor’Çin Devlet Başkanı tarafından önerilen Tek Kuşak, Tek Yol projesine de değinen Rus lider, bu projeyi ağır sömürgeci mirasına sahip ülkelerin dünyadaki ülkelere uygulamaya çalıştığı diğer birçok projeden ayıran şeyin ‘çok kutupluluk vizyonu’ olduğunun altını çizerek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:Putin ile Şi Cinping’in bir araya geleceği ‘Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu’ 17 ve 18 Ekim'de Pekin'de düzenlenecek.Anadolu'ya da ulaşacak olan Tek Kuşak, Tek Yol Projesi, Pekin'in Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülkeyi birbirine bağlayan mevcut ticaret ve ulaşım koridorlarını iyileştirmeye ve yeni ticaret ve ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik uluslararası girişim olarak sunuluyor.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerde bulunmak üzere bir araya gelmesinin beklendiğini doğrulamıştı.Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla düzenleneceğini, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtti.Çin lideri Şi'nin foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti vereceği ve ikili görüşmelerde bulunacağı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-rusya-ve-cin-tek-kusak-tek-yol-projesinde-isbirligi-yapacak-1076072473.html

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çin halk cumhuriyeti, rusya, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, tek kuşak tek yol', ipek yolu, ticaret, ulaşım