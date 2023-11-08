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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/beyaz-saray-gazzede-israil-bobmardimaninda-olen-cocuklar-icin-hamasi-sucladi-1077172232.html
Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T02:50+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç" ifadelerine yer verdi.Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-basini-washington-israilin-demir-kubbesini-guclendirecek-1077143022.html
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Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

02:50 08.11.2023
© SputnikGazzeli öğretmen, İsrail'in hava saldırılarında öldürülen öğrencilerin yasını tutuyor
Gazzeli öğretmen, İsrail'in hava saldırılarında öldürülen öğrencilerin yasını tutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç" ifadelerine yer verdi.
Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.
Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.
İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
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