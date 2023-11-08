https://sputniknews.com.tr/20231108/beyaz-saray-gazzede-israil-bobmardimaninda-olen-cocuklar-icin-hamasi-sucladi-1077172232.html

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T02:50+0300

2023-11-08T02:50+0300

2023-11-08T02:50+0300

israil- filistin çatışması

beyaz saray

beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

john kerry

israil

israil-filistin

hamas

hamas

hamas

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/03/1077041703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ede3fa9f794c30451e5f4ba6089a0cfb.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç" ifadelerine yer verdi.Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231108/abd-basini-washington-israilin-demir-kubbesini-guclendirecek-1077143022.html

israil

hamas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler