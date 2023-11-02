https://sputniknews.com.tr/20231102/peskov-kievin-kazanma-sansi-yok-1076997547.html
Peskov: Kiev'in kazanma şansı yok
Peskov: Kiev'in kazanma şansı yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy’in çatışmaların çıkmaza girdiği yönündeki sözleri ile ilgili değerlendirmesinde, Kiev... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T13:43+0300
2023-11-02T13:43+0300
2023-11-02T13:44+0300
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Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında Zalujniy’in açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Dmitriy Peskov, Kiev’in çatışmalarda zafer elde edebilme şansı bulunmadığının altını çizerken, “Bunu ne kadar erken anlarlarsa durum o kadar hızlı çözülebilir” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın kazanamayacağını anlaması durumunda birçok olasılığın kendileri tarafından daha hızlı anlaşılabileceğine de değinen Peskov, Kiev rejiminin savaş alanında zafer olasılığından bahsetmesinin dahi saçma olduğunu uzun zaman önce anlaması gerektiğini ekledi.Peskov, Zalujniy’in ‘bölgedeki çatışmaların çıkmaza girdiği’ ile ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını da ekledi.Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, ülke çapındaki çatışmanın çıkmaza girdiğini söylemiş, Ukrayna birliklerinin cephede ilerleyemediğine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kiev, valeriy zalujniy
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kremlin, dmitriy peskov, moskova, kiev, valeriy zalujniy
Peskov: Kiev'in kazanma şansı yok
13:43 02.11.2023 (güncellendi: 13:44 02.11.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy’in çatışmaların çıkmaza girdiği yönündeki sözleri ile ilgili değerlendirmesinde, Kiev rejiminin savaş alanında zafer umutlarının olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.
Gazetecilerle düzenlediği günlük basın toplantısında Zalujniy’in açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Dmitriy Peskov, Kiev’in çatışmalarda zafer elde edebilme şansı bulunmadığının altını çizerken, “Bunu ne kadar erken anlarlarsa durum o kadar hızlı çözülebilir” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın kazanamayacağını
anlaması durumunda birçok olasılığın kendileri tarafından daha hızlı anlaşılabileceğine de değinen Peskov, Kiev rejiminin savaş alanında zafer olasılığından bahsetmesinin dahi saçma
olduğunu uzun zaman önce anlaması gerektiğini ekledi.
Peskov, Zalujniy’in ‘bölgedeki çatışmaların çıkmaza girdiği’ ile ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını da ekledi.
Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy,
ülke çapındaki çatışmanın çıkmaza girdiğini söylemiş, Ukrayna birliklerinin cephede ilerleyemediğine dikkat çekmişti.