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https://sputniknews.com.tr/20231031/israil-cumhurbaskani-herzogdan-mahackaledeki-olaylara-iliskin-aciklama-1076913654.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Mahaçkale'deki olaylara ilişkin açıklama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Mahaçkale'deki olaylara ilişkin açıklama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Rus yetkililerin Mahaçkale Havalimanı’nda meydana gelen olayları kontrol altına almasından memnun olduğunu söylerken, İsrail ile... 31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T12:39+0300
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Alman TV kanalı Welt’e verdiği demecinde, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki havalimanında yaşanan gerilimi değerlendiren Isaac Herzog, bölgede yaşanan olayların birileri tarafından kışkırtılan ‘Yahudi karşıtı’ protestolar olduğunu kaydederken, “Rus yetkililerin müdahale edip kontrolü sağlamasına sevindim” diye konuştu.Herzog, İsrail ve Rusya'nın birçok alanda ilişkilerini sürdürdüğünü, bu nedenle ülkeler arasındaki uçuşların devam etmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.29 Ekim'de Mahaçkale'de yerel halk, Tel Aviv'den kalkan bir uçağın gelmesinin ardından havaalanı pistine girmiş, uçaktan inen İsrail vatandaşlarını protesto etmişti. Bir anda kitlesel protesto gösterisine dönüşen eylemlerde arbede yaşanırken, Rusya İçişleri Bakanlığı, ayaklanmalar nedeniyle 83 kişiyi gözaltına aldı.Dün gece geç saatlerde Güvenlik Konseyi ve hükümet üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'da yaşanan olayların, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu Batılı istihbarat teşkilatları aracılığıyla sosyal ağlar üzerinden yönetilip kontrol edildiğini söylemişti.Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki halkların yaşadığı trajedinin arkasında gerçekte kimin olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Rus lider, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231030/rusya-disisleri-dagistandaki-sivil-kargasa-disaridan-yapilan-provokasyonun-sonucu-oldu-1076890218.html
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Mahaçkale'deki olaylara ilişkin açıklama

12:39 31.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Rus yetkililerin Mahaçkale Havalimanı’nda meydana gelen olayları kontrol altına almasından memnun olduğunu söylerken, İsrail ile Rusya arasındaki uçuşların sürdürülmesinden yana olduğunu vurguladı.
Alman TV kanalı Welt’e verdiği demecinde, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Mahaçkale kentindeki havalimanında yaşanan gerilimi değerlendiren Isaac Herzog, bölgede yaşanan olayların birileri tarafından kışkırtılan ‘Yahudi karşıtı’ protestolar olduğunu kaydederken, “Rus yetkililerin müdahale edip kontrolü sağlamasına sevindim” diye konuştu.
Herzog, İsrail ve Rusya'nın birçok alanda ilişkilerini sürdürdüğünü, bu nedenle ülkeler arasındaki uçuşların devam etmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.
29 Ekim'de Mahaçkale'de yerel halk, Tel Aviv'den kalkan bir uçağın gelmesinin ardından havaalanı pistine girmiş, uçaktan inen İsrail vatandaşlarını protesto etmişti. Bir anda kitlesel protesto gösterisine dönüşen eylemlerde arbede yaşanırken, Rusya İçişleri Bakanlığı, ayaklanmalar nedeniyle 83 kişiyi gözaltına aldı.
Dün gece geç saatlerde Güvenlik Konseyi ve hükümet üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'da yaşanan olayların, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu Batılı istihbarat teşkilatları aracılığıyla sosyal ağlar üzerinden yönetilip kontrol edildiğini söylemişti.
Ortadoğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki halkların yaşadığı trajedinin arkasında gerçekte kimin olduğunun iyi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Rus lider, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bombalardan kaçacak, saklanacak hiçbir yeri olmayan yüzbinlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi’nde yaşanan zulmü hiçbir şey haklı gösteremez. Yaşamını yitiren ve kan içindeki yaralı çocukları, kadınların ve yaşlıların nasıl acı çektiğini, doktorların nasıl öldürüldüğünü görünce elbette yumruklarımızı sıkmamak elde değil. Ancak duyguların bizi yönlendirmesine izin vermemeliyiz, buna hakkımız yok.”
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
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