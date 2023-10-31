https://sputniknews.com.tr/20231031/dagistan-lideri-melikovdan-bolgedeki-yahudileri-koruma-sozu-1076920769.html

Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü

Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti lideri Sergey Melikov, Dağıstan'ın köklü halklarından biri olan Dağ Yahudilerinin haklarını ihlal etmeye... 31.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-31T15:31+0300

2023-10-31T15:31+0300

2023-10-31T15:31+0300

dünya

dağıstan

israil

yahudi

mahaçkale

rusya

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Tel Aviv'den kalkan yolcu uçağının Mahaçkale Havalimanı'na inmesinin ardından kalabalık bir grubun aprona girdiği vakanın yankıları sürerken bölgede yaşayan Yahudilerin akıbeti de merak konusu oldu.Bugün Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylar hakkında bir açıklama daha yapan Dağıstan lideri Melikov, bölgenin köklü halklarından biri olan Dağ Yahudilerinin haklarını koruma sözü verdi.Melikov, "Bugünlerde düşman kaynaklarda köklü halklarımızdan biri olan, yüzyıllardır Dağıstan'da yaşayan Dağ Yahudilerine karşı militarist çağrılar yer aldı. Onlar sizler ve bizler gibi Dağıstanlı. Kimsenin hemşehrilerimizin haklarını ihlal etmesine izin vermeyeceğiz. Bu tür girişimler sert biçimde bastırılacaktır" dedi.Dağ Yahudilerinin Dağıstan'ın kültürüne ve tarihine paha biçilmez bir katkı yaptığının altını çizen Melikov, bu halkın temsilcileri arasında ünlü besteciler, şairler ve sanatçılar yer aldığına dikkat çekti.'İsrail'den gelen ilk yolcu grubu değildi'Bu arada Melikov, havalimanında toplanma çağrılarının söz konusu yolcu uçağı Tel Aviv'den havalandıktan hemen sonra başladığı bilgisini paylaşarak organizatörlerin bu provokasyonu önceden hazırladığını vurguladı.Melikov, "Havalimanında toplanma çağrıları, uçak Ben Gurion'dan kalktığında gelmeye başladı. Bu, sosyal ağlar üzerinden belirli hazırlık çalışması yapıldığı anlamına geliyor. Tel Aviv'den Dağıstan'a tarifeli seferler 7 Ekim'den beri yapılıyordu. Yani bu İsrail'den gelen ilk uçak değildi, ilk yolcu grubu değildi. Neden şimdi? Demek ki, bu eylemin hazırlanması için belirli bir zamana ihtiyaç vardı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231030/kremlin-mahackale-havalimanindaki-olaylar-buyuk-olcude-dis-mudahalenin-bir-sonucu-1076887775.html

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