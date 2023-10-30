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https://sputniknews.com.tr/20231030/diplomatik-kaynak-turkiye-israil-ile-geri-donusu-olmayan-noktaya-ulasma-niyetinde-degil-1076875243.html
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
Başkent Ankara’da, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri sonrası iyice gerilen ikili ilişkileri değerlendiren diplomatik kaynak... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T12:00+0300
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dünya
türkiye
israil
israil-filistin
gazze şeridi
zulüm
savaş suçu
türkiye dışişleri bakanlığı
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Sputnik’e konuşan diplomat, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleşme sürecine girdiğini anımsatırken, “Bir takım olumlu adımlar atıldı. Başta büyükelçi atamaları, enerji sektöründe ortak projeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ziyaretinin hazırlıkları yapılıyordu. Türkiye’nin bu ilişkilerde ‘geri dönüşü olmayan noktaya’ ulaşmaya hiçbir niyeti yoktu, şimdi de yok. Ancak oradaki (Gazze Şeridi'nde) aşırı zulmün boyutuna kayıtsız kalmamız da mümkün değil” ifadelerini kullandı.‘İsrail’in savaş suçu işlediğine dair deliller toplanıyor’“Ankara, İsrail liderliğini bir kez daha ihtiyatlı olmaya ve müzakerelere çağırıyor" diyen diplomatik kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara'nın İsrail'i ‘savaş suçlusu’ ilan etme niyeti ve hazırlıklarına dair soruları şu şekilde yanıtladı:Ankara'nın Gazze konusunda uluslararası bir barış konferansı düzenlemeyi planladığını da belirten diplomat, Türkiye'nin bir dizi bölge ülkesinden destek aldığını ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurgularken, Sputnik’e verdiği demecini, “Sayın Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok bölge ülkesinden diplomatik kanallardan bu fikre destek olduğuna dair mesajlar aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yönde de çalışmalar sürüyor. Bu girişimi çok kısa sürede hayata geçirmeyi umuyoruz” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/filistinli-bakan-gazze-seridinde-iletisimin-kesilmesi-insanlik-sucudur-1076836344.html
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Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil

12:00 30.10.2023 (güncellendi: 12:02 30.10.2023)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail- Türkiye
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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Başkent Ankara’da, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri sonrası iyice gerilen ikili ilişkileri değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerde geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmayı amaçlamadığını vurgularken, öte yandan Gazze Şeridi'ndeki zulmün derecesine de dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan diplomat, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleşme sürecine girdiğini anımsatırken, “Bir takım olumlu adımlar atıldı. Başta büyükelçi atamaları, enerji sektöründe ortak projeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ziyaretinin hazırlıkları yapılıyordu. Türkiye’nin bu ilişkilerde ‘geri dönüşü olmayan noktaya’ ulaşmaya hiçbir niyeti yoktu, şimdi de yok. Ancak oradaki (Gazze Şeridi'nde) aşırı zulmün boyutuna kayıtsız kalmamız da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘İsrail’in savaş suçu işlediğine dair deliller toplanıyor’

Ankara, İsrail liderliğini bir kez daha ihtiyatlı olmaya ve müzakerelere çağırıyor" diyen diplomatik kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara'nın İsrail'i ‘savaş suçlusu’ ilan etme niyeti ve hazırlıklarına dair soruları şu şekilde yanıtladı:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin İsrail'i ‘savaş suçlusu’ ilan etme niyeti ve hazırlıklarına dair son açıklaması, İsrail tarafının Gazze'de sivillere karşı uyguladığı zulmün gerçeklerine dayanıyor. Bütün bu delil ve gerçekler toplanmıştır ve toplanmaya devam edilmektedir. Tüm bu gerçekler uluslararası toplumun dikkatine sunulacaktır.”
Ankara'nın Gazze konusunda uluslararası bir barış konferansı düzenlemeyi planladığını da belirten diplomat, Türkiye'nin bir dizi bölge ülkesinden destek aldığını ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurgularken, Sputnik’e verdiği demecini, “Sayın Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok bölge ülkesinden diplomatik kanallardan bu fikre destek olduğuna dair mesajlar aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yönde de çalışmalar sürüyor. Bu girişimi çok kısa sürede hayata geçirmeyi umuyoruz” diye sonlandırdı.
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