https://sputniknews.com.tr/20231030/diplomatik-kaynak-turkiye-israil-ile-geri-donusu-olmayan-noktaya-ulasma-niyetinde-degil-1076875243.html

Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil

Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil

Başkent Ankara’da, İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri sonrası iyice gerilen ikili ilişkileri değerlendiren diplomatik kaynak... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T12:00+0300

2023-10-30T12:00+0300

2023-10-30T12:02+0300

dünya

türkiye

israil

israil-filistin

gazze şeridi

zulüm

savaş suçu

türkiye dışişleri bakanlığı

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Sputnik’e konuşan diplomat, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleşme sürecine girdiğini anımsatırken, “Bir takım olumlu adımlar atıldı. Başta büyükelçi atamaları, enerji sektöründe ortak projeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ziyaretinin hazırlıkları yapılıyordu. Türkiye’nin bu ilişkilerde ‘geri dönüşü olmayan noktaya’ ulaşmaya hiçbir niyeti yoktu, şimdi de yok. Ancak oradaki (Gazze Şeridi'nde) aşırı zulmün boyutuna kayıtsız kalmamız da mümkün değil” ifadelerini kullandı.‘İsrail’in savaş suçu işlediğine dair deliller toplanıyor’“Ankara, İsrail liderliğini bir kez daha ihtiyatlı olmaya ve müzakerelere çağırıyor" diyen diplomatik kaynak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara'nın İsrail'i ‘savaş suçlusu’ ilan etme niyeti ve hazırlıklarına dair soruları şu şekilde yanıtladı:Ankara'nın Gazze konusunda uluslararası bir barış konferansı düzenlemeyi planladığını da belirten diplomat, Türkiye'nin bir dizi bölge ülkesinden destek aldığını ve bununla ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurgularken, Sputnik’e verdiği demecini, “Sayın Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok bölge ülkesinden diplomatik kanallardan bu fikre destek olduğuna dair mesajlar aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yönde de çalışmalar sürüyor. Bu girişimi çok kısa sürede hayata geçirmeyi umuyoruz” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/filistinli-bakan-gazze-seridinde-iletisimin-kesilmesi-insanlik-sucudur-1076836344.html

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