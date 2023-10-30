https://sputniknews.com.tr/20231030/bati-basini-operasyon-genisledigi-icin-gazzedeki-rehine-muzakereleri-daha-karmasik-hal-aldi-1076885357.html
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
İngiliz Financial Times gazetesi, İsrail ve Hamas’ın rehinelerin serbest bırakılması konusunda dolaylı olarak müzakerelere devam ettiğini, ancak İsrail... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T14:34+0300
2023-10-30T14:34+0300
2023-10-30T14:35+0300
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israil ordusu
kara harekatı
batı basını
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Gazetenin konuya aşina olan kaynaklara atıfla verdiği habere göre İsrail ve Hamas, rehinelerin serbest bırakılması için dolaylı olarak müzakerelere devam ediyor, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) operasyonlarını genişletmesi süreci daha karmaşık hale getirdi.Kaynağın ifadelerini alıntılayan gazete, “Hala konuşmaya devam ediyorlar. Dinliyorlar. Elbette ki tempo, perşembe ve cuma günkü gibi değil fakat müzakereler durmadı” ifadelerini kullandı. Kaynak ayrıca bu konuda bundan böyle ‘yakın bir atılıma’ dair emare bulunmadığını sözlerine ekledi.Katar’dan adı açıklanmayan bir bürokrat ise, Doha arabuluculuğu ile yapılan müzakerelerin ‘devam ettiğini’ doğrularken,, ancak IDF’in kara operasyonlarının süreci zorlaştırdığını ifade etti.Gazeteye konuşan kaynaklara göre, İsrail'in geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarını genişletme kararı, taraflar arasında hızlı bir anlaşmaya varılmasına dair umutları boşa çıkardı.Batılı ülkelerden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın sözlerine da yer veren Financial Times, geçen hafta sonu İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılması konusunda ‘büyük beklentiler olduğunu’, fakat tarafların arasında güven eksikliği olduğu için böyle bir şey olmadığını’ ifade etti.IDF Sözcüsü Daniel Hagari, cuma günü ordunun Gazze Şeridi’ndeki kara manevralarını genişlettiğini duyurmuştu.BM Güvenlik Konseyi bugün Filistin gündemiyle toplanıyorBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin toplantısının bugün düzenleneceği açıklanırken, toplantının İsrail'in kara harekatını genişletmesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından talep edildiği bildirildi.Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapan Brezilya Daimi Misyonu tarafından duyurulan toplantının, BAE tarafından talep edildiği aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuyla ilgili olarak çağrılan BM Güvenlik Konseyi'nin bugün (30 Ekim Pazartesi günü) Türkiye saatiyle 22.00'de bir araya geleceği aktarıldı.
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israil, filistin, gazze, gazze şeridi, esir, batı, israil ordusu, kara harekatı, batı basını, batı medyası
israil, filistin, gazze, gazze şeridi, esir, batı, israil ordusu, kara harekatı, batı basını, batı medyası
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
14:34 30.10.2023 (güncellendi: 14:35 30.10.2023) Abone ol
İngiliz Financial Times gazetesi, İsrail ve Hamas’ın rehinelerin serbest bırakılması konusunda dolaylı olarak müzakerelere devam ettiğini, ancak İsrail ordusunun operasyonlarını genişletmesinin süreci daha karmaşık bir hale soktuğunu bildirdi.
Gazetenin konuya aşina olan kaynaklara atıfla verdiği habere göre İsrail ve Hamas, rehinelerin serbest bırakılması için dolaylı olarak müzakerelere devam ediyor, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) operasyonlarını genişletmesi süreci daha karmaşık hale getirdi.
Kaynağın ifadelerini alıntılayan gazete, “Hala konuşmaya devam ediyorlar. Dinliyorlar. Elbette ki tempo, perşembe ve cuma günkü gibi değil fakat müzakereler durmadı” ifadelerini kullandı. Kaynak ayrıca bu konuda bundan böyle ‘yakın bir atılıma’ dair emare bulunmadığını sözlerine ekledi.
Katar’dan adı açıklanmayan bir bürokrat ise, Doha arabuluculuğu ile yapılan müzakerelerin ‘devam ettiğini’ doğrularken,, ancak IDF’in kara operasyonlarının süreci zorlaştırdığını ifade etti.
Gazeteye konuşan kaynaklara göre, İsrail'in
geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarını genişletme kararı
, taraflar arasında hızlı bir anlaşmaya varılmasına dair umutları boşa çıkardı.
Batılı ülkelerden adının açıklanmasını istemeyen bir diplomatın sözlerine da yer veren Financial Times, geçen hafta sonu İsrail ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılması konusunda ‘büyük beklentiler olduğunu’, fakat tarafların arasında güven eksikliği olduğu için böyle bir şey olmadığını’ ifade etti.
IDF Sözcüsü Daniel Hagari, cuma günü ordunun Gazze Şeridi’ndeki kara manevralarını genişlettiğini duyurmuştu.
BM Güvenlik Konseyi bugün Filistin gündemiyle toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin toplantısının bugün düzenleneceği açıklanırken, toplantının İsrail'in kara harekatını genişletmesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından talep edildiği bildirildi.
Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapan Brezilya Daimi Misyonu tarafından duyurulan toplantının, BAE
tarafından talep edildiği aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuyla ilgili olarak çağrılan BM Güvenlik Konseyi'nin bugün (
30 Ekim Pazartesi günü) Türkiye saatiyle 22.00'de bir araya geleceği aktarıldı.