https://sputniknews.com.tr/20231029/bm-guvenlik-konseyi-yarin-filistin-gundemiyle-toplaniyor-1076833482.html

BM Güvenlik Konseyi yarın Filistin gündemiyle toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi yarın Filistin gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin toplantısının yarın düzenleneceği açıklanırken, toplantının İsrail'in kara... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T10:49+0300

2023-10-29T10:49+0300

2023-10-29T10:49+0300

dünya

israil

filistin

gazze şeridi

gazze

bae

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

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Ekim ayında Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapan Brezilya Daimi Misyonu tarafından duyurulan toplantının, BAE tarafından talep edildiği aktarılırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuyla ilgili olarak çağrılan BM Güvenlik Konseyi'nin 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'de bir araya geleceği aktarıldı.BAE, İsrail'in kara operasyonlarıyla ilgili BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştıKonuya ilişkin açıklama, BAE'nin BM misyonunun X sosyal medya hesabından yapılırken, açıklamada, BAE'nin, İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamaları ışığında BMGK'yi en kısa zamanda acil toplantıya çağırdığı ifade edildi.İsrail ordusu daha önce, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurmuştu.BMGK'de son olarak 25 Ekim'de, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" İsrail'in meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.

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israil

filistin

gazze şeridi

gazze

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

abd

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