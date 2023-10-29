https://sputniknews.com.tr/20231029/bati-basini-cindeki-putin-orban-gorusmesi-ab-icindeki-catlagi-derinlestirdi-1076847228.html

Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi

Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı görüşmenin AB içindeki çatlağı derinleştirdiği... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T17:38+0300

2023-10-29T17:38+0300

2023-10-29T17:38+0300

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emmanuel macron

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İspanyol El Pais gazetesi, Batı'da büyük tepki çeken Putin-Orban görüşmesinin AB içindeki yansımalarını aktardı."AB ülkeleri, birkaç haftadır Macaristan Başbakanı'nın tartışmalı jesti olmadan da kırılgan halde bulunan bir birlik imajı oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor" bilgisinin paylaşıldığı El Pais haberinde, Orban'ın Putin'le Çin'de yaptığı son görüşme, AB'de ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.Haberde, "Birçok Avrupalı lider, Orban'ın attığı bu adımı kınadı. Keza Paris de, Orban'ın Rus liderle görüşmesini olumsuz bir sinyal olarak niteledi" ifadelerine yer verildi.Slovakya'daki Fico faktörü belirsizliği artırıyorEl Pais, Macaristan'daki Orban hükümetine ek olarak Slovakya'da Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandıracağını ve Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğini açıklayan Robert Fico'nun başbakanlık koltuğuna oturmasının AB içindeki belirsizliği daha da artırdığını vurguladı.Meselenin sadece Budapeşte'yle ibaret olmadığını yazan El Pais, Fico'nun göreve gelmesinin AB içindeki çatlağın derinleşmeye devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin Avrupa’nın duruşunu zayıflatmaması gerektiğini belirtmişti.Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html

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macaristan, rusya, ab, ukrayna, slovakya, viktor orban, vladimir putin, emmanuel macron, batı basını