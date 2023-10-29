https://sputniknews.com.tr/20231029/bati-basini-cindeki-putin-orban-gorusmesi-ab-icindeki-catlagi-derinlestirdi-1076847228.html
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı görüşmenin AB içindeki çatlağı derinleştirdiği... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T17:38+0300
2023-10-29T17:38+0300
2023-10-29T17:38+0300
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viktor orban
vladimir putin
emmanuel macron
batı basını
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İspanyol El Pais gazetesi, Batı'da büyük tepki çeken Putin-Orban görüşmesinin AB içindeki yansımalarını aktardı."AB ülkeleri, birkaç haftadır Macaristan Başbakanı'nın tartışmalı jesti olmadan da kırılgan halde bulunan bir birlik imajı oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor" bilgisinin paylaşıldığı El Pais haberinde, Orban'ın Putin'le Çin'de yaptığı son görüşme, AB'de ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.Haberde, "Birçok Avrupalı lider, Orban'ın attığı bu adımı kınadı. Keza Paris de, Orban'ın Rus liderle görüşmesini olumsuz bir sinyal olarak niteledi" ifadelerine yer verildi.Slovakya'daki Fico faktörü belirsizliği artırıyorEl Pais, Macaristan'daki Orban hükümetine ek olarak Slovakya'da Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandıracağını ve Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğini açıklayan Robert Fico'nun başbakanlık koltuğuna oturmasının AB içindeki belirsizliği daha da artırdığını vurguladı.Meselenin sadece Budapeşte'yle ibaret olmadığını yazan El Pais, Fico'nun göreve gelmesinin AB içindeki çatlağın derinleşmeye devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin Avrupa’nın duruşunu zayıflatmaması gerektiğini belirtmişti.Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html
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macaristan, rusya, ab, ukrayna, slovakya, viktor orban, vladimir putin, emmanuel macron, batı basını
macaristan, rusya, ab, ukrayna, slovakya, viktor orban, vladimir putin, emmanuel macron, batı basını
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı görüşmenin AB içindeki çatlağı derinleştirdiği vurgulandı.
İspanyol El Pais gazetesi, Batı'da büyük tepki çeken Putin-Orban görüşmesinin AB içindeki yansımalarını aktardı.
"AB ülkeleri, birkaç haftadır Macaristan Başbakanı'nın tartışmalı jesti olmadan da kırılgan halde bulunan bir birlik imajı oluşturmak için yoğun şekilde çalışıyor
" bilgisinin paylaşıldığı El Pais haberinde, Orban'ın Putin'le Çin'de yaptığı son görüşme
, AB'de ciddi endişelere
neden olduğu belirtildi.
Haberde, "Birçok Avrupalı lider, Orban'ın attığı bu adımı kınadı. Keza Paris de, Orban'ın Rus liderle görüşmesini olumsuz bir sinyal olarak niteledi" ifadelerine yer verildi.
Slovakya'daki Fico faktörü belirsizliği artırıyor
El Pais, Macaristan'daki Orban hükümetine ek
olarak Slovakya'da Ukrayna'ya askeri yardımı sonlandıracağını
ve Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğini açıklayan Robert Fico'nun
başbakanlık koltuğuna oturmasının AB içindeki belirsizliği
daha da artırdığını vurguladı.
Meselenin sadece Budapeşte'yle ibaret olmadığını yazan El Pais, Fico'nun göreve gelmesinin AB içindeki çatlağın derinleşmeye devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin Avrupa’nın duruşunu zayıflatmaması gerektiğini belirtmişti.
Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” demişti.