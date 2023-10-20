https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-putin-orban-gorusmesi-nato-ulkeleri-arasinda-endise-yaratti-1076566342.html

Batı basını: Putin-Orban görüşmesi NATO ülkeleri arasında endişe yarattı

Batı basını: Putin-Orban görüşmesi NATO ülkeleri arasında endişe yarattı

Bloomberg, NATO üyesi ülkelerin elçilerinin, Budapeşte’de bir araya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasındaki... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T20:13+0300

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Zoltan Simon imzalı yazıda, “Macaristan’ın NATO müttefikleri, Başbakan Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta yaptığı görüşmeyi kınayarak güvenlik kaygılarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.NATO elçilerinin, Rusya-Macaristan görüşmesinin ardından ortaya çıkan ‘sorunları’ değerlendirdiği belirtilen yazıda, Budapeşte-Moskova ilişkileri yüzünden ittifak içindeki anlaşmazlıkların güçlendiği kaydedildi.Simon, Macaristan Başbakanı Orban’ı Rusya’yla enerji anlaşmalarını imzalamak, Ukrayna’ya yardımı kısıtlamak, NATO’nun genişlemesine engel olmak ve Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma çağrılarında bulunmak nedeniyle Batı’nın birliğini bozmakla suçladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin’de bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231017/cinde-orbanla-gorusen-putin-bircok-avrupa-ulkesiyle-iliskilerimizin-korunmasi-memnuniyet-verici-1076430762.html

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