https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html

Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz

Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ile diyalogu sürdürmeyi de içeren barışçıl stratejisinin Avrupa'nın yararına olduğunu belirtti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T22:31+0300

2023-10-26T22:31+0300

2023-10-26T22:31+0300

dünya

macaristan

rusya

viktor orban

vladimir putin

ab

avrupa birliği

yaptırım

barış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8351530c2fb6d6ac1b6dc358eac93ad9.jpg

Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte'nin Rusya ile diyaloğu sürdürmeyi de içeren barış stratejisinden gurur duyduğunu ve bunun Avrupa'nın yararına olduğuna inandığını ifade etti.Orban, “Bizim, Avrupa’nın stratejilerinden farklı olan oldukça açık bir politikamız var. Sizin askeri stratejiniz, bizimse barışçıl stratejimiz var, barışı sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz. Bu nedenle Rusya ile tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz, aksi takdirde barış yapma şansı kalmayacak. Bu bizim stratejimiz ve onunla gurur duyuyoruz. Biz, Avrupa'daki herkesin çıkarına olacak şekilde barış lehinde sözünü kullanan yegane ülkeyiz” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-putin-orban-gorusmesi-nato-ulkeleri-arasinda-endise-yaratti-1076566342.html

macaristan

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, rusya, viktor orban, vladimir putin, ab, avrupa birliği, yaptırım, barış