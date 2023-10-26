https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html
Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ile diyalogu sürdürmeyi de içeren barışçıl stratejisinin Avrupa'nın yararına olduğunu belirtti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T22:31+0300
2023-10-26T22:31+0300
2023-10-26T22:31+0300
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viktor orban
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ab
avrupa birliği
yaptırım
barış
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Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Budapeşte'nin Rusya ile diyaloğu sürdürmeyi de içeren barış stratejisinden gurur duyduğunu ve bunun Avrupa'nın yararına olduğuna inandığını ifade etti.Orban, “Bizim, Avrupa’nın stratejilerinden farklı olan oldukça açık bir politikamız var. Sizin askeri stratejiniz, bizimse barışçıl stratejimiz var, barışı sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz. Bu nedenle Rusya ile tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz, aksi takdirde barış yapma şansı kalmayacak. Bu bizim stratejimiz ve onunla gurur duyuyoruz. Biz, Avrupa'daki herkesin çıkarına olacak şekilde barış lehinde sözünü kullanan yegane ülkeyiz” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-putin-orban-gorusmesi-nato-ulkeleri-arasinda-endise-yaratti-1076566342.html
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macaristan, rusya, viktor orban, vladimir putin, ab, avrupa birliği, yaptırım, barış
macaristan, rusya, viktor orban, vladimir putin, ab, avrupa birliği, yaptırım, barış
Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ile diyalogu sürdürmeyi de içeren barışçıl stratejisinin Avrupa'nın yararına olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Orban
, Budapeşte'nin Rusya ile diyaloğu
sürdürmeyi de içeren barış stratejisinden gurur duyduğunu ve bunun Avrupa'nın yararına olduğuna inandığını ifade etti.
Orban, “Bizim, Avrupa’nın stratejilerinden farklı olan oldukça açık bir politikamız var. Sizin askeri stratejiniz, bizimse barışçıl stratejimiz var, barışı sağlamak için her şeyi yapmak istiyoruz. Bu nedenle Rusya ile tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz, aksi takdirde barış yapma şansı kalmayacak. Bu bizim stratejimiz ve onunla gurur duyuyoruz. Biz, Avrupa'daki herkesin çıkarına olacak şekilde barış lehinde sözünü kullanan yegane ülkeyiz” vurgusunu yaptı.