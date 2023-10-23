https://sputniknews.com.tr/20231023/kuzey-kore-ortadogudaki-catismalarda-tek-suclu-abddir-1076622452.html
Kuzey Kore: Ortadoğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
Kuzey Kore: Ortadoğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
Filistin-İsrail çatışmasının 17’inci gününde bölgedeki durumla ilgili resmi açıklama yapan Kuzey Kore, Orta Doğu'daki çatışmalardan ‘yalnızca’ ABD’nin sorumlu... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:43+0300
2023-10-23T14:43+0300
2023-10-23T14:43+0300
dünya
israil
israil-filistin
ortadoğu
abd
joe biden
kuzey kore
abd - kuzey kore ilişkileri
filistin
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71aa6cc861565c655c521a2286e6c8aa.jpg
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan makalede, Kuzey ABD’nin Orta Doğu'daki çatışmaların ‘tek suçlusu’ olduğu vurgusu yapılırken, değerlendirmede, “(ABD) Bu savaşı desteklerken çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyor. Bununla birlikte kendileri de kasıtlı olarak çatışmayı kışkırtıyor” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore resmi ajansı, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleşmeye devam ettiğini vurguladığı amakalesinde, “Bölge ‘topyekün bir savaşa’ yaklaşıyor” diye yazdı.Orta Doğu’da topyekün bir savaşa dönüşebilecek bölgesel gerilimlerin yaratıcısının ABD olduğunun altını çizen KCNA, bu bölgedeki katliamların ABD'nin taraflı ve kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle yoğunlaştığını da eklediği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:KCNA, makalesindeki açıklamasında, ABD’nin Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal eden, sürekli silahlı saldırılar düzenleyen, sivilleri öldüren ve Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail'i ‘her zaman’ desteklediğini hatırlatırken, bununla yetinmeyerek Ortadoğu'daki durumun sorumluluğunu saldırganlıkla suçladığı Filistin'e kaydırmaya çalıştığını, ancak adil uluslararası toplumun bunu şiddetle reddettiğini vurguladı.Kuzey Kore resmi haber ajansı, yayınladığı makalesini, “Dünya toplumuna göre gezegendeki istikrar ve güvenlik, ‘ABD'nin tek taraflı ve ikiyüzlü dış politikası’ nedeniyle tehdit altındadır” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/israilden-gazzeye-yogun-bombardiman--hastane-cevreleri-hedef-alindi-orada-hamas-kalmayacak-1076614407.html
israil
abd
kuzey kore
filistin
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076466330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b815c8c17a28623692dc3a0c2da5278.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler
Kuzey Kore: Ortadoğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
Abone ol
Filistin-İsrail çatışmasının 17’inci gününde bölgedeki durumla ilgili resmi açıklama yapan Kuzey Kore, Orta Doğu'daki çatışmalardan ‘yalnızca’ ABD’nin sorumlu olduğunu duyurdu.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA
tarafından yayınlanan makalede, Kuzey ABD’nin Orta Doğu'daki çatışmaların ‘tek suçlusu’ olduğu vurgusu yapılırken, değerlendirmede, “(ABD) Bu savaşı desteklerken çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyor. Bununla birlikte kendileri de kasıtlı olarak çatışmayı kışkırtıyor
” ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kore resmi ajansı, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleşmeye devam ettiğini vurguladığı amakalesinde, “Bölge ‘topyekün bir savaşa’ yaklaşıyor” diye yazdı.
Orta Doğu’da topyekün bir savaşa dönüşebilecek bölgesel gerilimlerin yaratıcısının ABD olduğunun altını çizen KCNA, bu bölgedeki katliamların ABD'nin taraflı ve kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle yoğunlaştığını da eklediği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Akut çatışmanın patlak vermesinin ardından ABD, İsrail'e derhal destek ve silah tedarik sözü vermiş, ayrıca uçak gemilerini çatışma bölgesine göndermiştir. Bununla birlikte ülkenin savunma bakanı ve hatta ABD Başkanı (Joe Biden) da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin bu savaşı aktif olarak desteklemesi dikkat çekicidir. Böylece ABD, 18 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisini kullanarak çatışmayı istikrara kavuşturmayı amaçlayan devrimi engellemiş, böylelikle diğer ülkelerin sunduğu ‘bölgedeki gerginliği azaltma’ fırsatını kasten yok etmiştir.”
KCNA, makalesindeki açıklamasında, ABD’nin Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal eden, sürekli silahlı saldırılar düzenleyen, sivilleri öldüren ve Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail'i ‘her zaman
’ desteklediğini hatırlatırken, bununla yetinmeyerek Ortadoğu'daki durumun
sorumluluğunu saldırganlıkla suçladığı Filistin'e kaydırmaya çalıştığını, ancak adil uluslararası toplumun bunu şiddetle reddettiğini vurguladı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, yayınladığı makalesini, “Dünya toplumuna göre gezegendeki istikrar ve güvenlik, ‘ABD'nin tek taraflı ve ikiyüzlü dış politikası’ nedeniyle tehdit altındadır” diye sonlandırdı.