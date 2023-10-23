https://sputniknews.com.tr/20231023/kuzey-kore-ortadogudaki-catismalarda-tek-suclu-abddir-1076622452.html

Kuzey Kore: Ortadoğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir

Kuzey Kore: Ortadoğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir

Filistin-İsrail çatışmasının 17’inci gününde bölgedeki durumla ilgili resmi açıklama yapan Kuzey Kore, Orta Doğu'daki çatışmalardan ‘yalnızca’ ABD’nin sorumlu... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T14:43+0300

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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan makalede, Kuzey ABD’nin Orta Doğu'daki çatışmaların ‘tek suçlusu’ olduğu vurgusu yapılırken, değerlendirmede, “(ABD) Bu savaşı desteklerken çatışmaların sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeye çalışıyor. Bununla birlikte kendileri de kasıtlı olarak çatışmayı kışkırtıyor” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore resmi ajansı, Ortadoğu'daki durumun giderek kötüleşmeye devam ettiğini vurguladığı amakalesinde, “Bölge ‘topyekün bir savaşa’ yaklaşıyor” diye yazdı.Orta Doğu’da topyekün bir savaşa dönüşebilecek bölgesel gerilimlerin yaratıcısının ABD olduğunun altını çizen KCNA, bu bölgedeki katliamların ABD'nin taraflı ve kasıtlı kışkırtmaları nedeniyle yoğunlaştığını da eklediği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:KCNA, makalesindeki açıklamasında, ABD’nin Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal eden, sürekli silahlı saldırılar düzenleyen, sivilleri öldüren ve Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail'i ‘her zaman’ desteklediğini hatırlatırken, bununla yetinmeyerek Ortadoğu'daki durumun sorumluluğunu saldırganlıkla suçladığı Filistin'e kaydırmaya çalıştığını, ancak adil uluslararası toplumun bunu şiddetle reddettiğini vurguladı.Kuzey Kore resmi haber ajansı, yayınladığı makalesini, “Dünya toplumuna göre gezegendeki istikrar ve güvenlik, ‘ABD'nin tek taraflı ve ikiyüzlü dış politikası’ nedeniyle tehdit altındadır” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231023/israilden-gazzeye-yogun-bombardiman--hastane-cevreleri-hedef-alindi-orada-hamas-kalmayacak-1076614407.html

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