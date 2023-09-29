https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-kongresi-ukraynaya-yardimin-azaltilmasi-yonundeki-onerileri-reddetti-1075828898.html

ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardımın azaltılması yönündeki önerileri reddetti

ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardımın azaltılması yönündeki önerileri reddetti

ABD Kongresinin 435 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yapılan yardımın azaltılması yönündeki iki öneriyi reddetti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T02:57+0300

2023-09-29T02:57+0300

2023-09-29T02:57+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

abd kongresi

pentagon

john kirby

beyaz saray

kevin mccarthy

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Ukrayna'ya yönelik ek yardımların ABD Savunma Bakanlığı taslak bütçesinden çıkarılmasına dair yasa tasarısı, lehteki 104 oya karşın aleyhteki 330 oy ile geri çevrilirken, mecliste çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerden 117 üyenin Ukrayna’ya ek yardımların sürdürülmesi yönünde oy kullandığı, aynı partiden 104 üyenin ise tasarıyı desteklediği kaydedildi.Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda 93 meclis üyesinin Kiev'e yapılacak yardımların ‘tamamen reddedilmesini’ desteklediği anlaşılırken, 339 üyesi bu tasarıya aleyhte oy kullandı.Ukrayna'ya yönelik fonların Pentagon'un bütçe tasarısına dahil edilmesi, Kiev'e askeri yardım ve ABD ordusuna ödenek verilmesi konusunun Temsilciler Meclisi tarafından aynı anda oylamaya sunulamayacağı konusunda ısrar eden muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlığa neden oluyor.Daha önce Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için harcamayı planladıkları 300 milyon dolarlık fonların Pentagon bütçe taslağından geri çekilmesini istemiş, daha sonra eleştirilere maruz kalan politikacı bu kararından geri adım atmıştı.Kiev'e yönelik fonların ülkenin savunma bütçesine dahil edilmesi, Temsilciler Meclisi'nin birçok üyesinin sert muhalefetine neden olurken, bu buna ilişkin yasa tasarılarının kabul edilmesinin önünde engel oluşturuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, yasa tasarılarının Ukrayna'ya yönelik ödenekleri de içerdiği sürece kısa vadeli veya tam teşekküllü bir bütçenin kabulüne karşı oy kullanacağı sözü vermişti.Kongrenin 1 Ekim'de sona erecek olan bu mali yılın bitiminden önce ülke için tam veya kısa vadeli bir bütçeyi geçirmesi gerekiyor.Yakın zamanda ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html

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abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, pentagon, john kirby, beyaz saray, kevin mccarthy