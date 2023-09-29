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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/abd-kongresi-ukraynaya-yardimin-azaltilmasi-yonundeki-onerileri-reddetti-1075828898.html
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardımın azaltılması yönündeki önerileri reddetti
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardımın azaltılması yönündeki önerileri reddetti
ABD Kongresinin 435 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yapılan yardımın azaltılması yönündeki iki öneriyi reddetti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T02:57+0300
2023-09-29T02:57+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
abd kongresi
pentagon
john kirby
beyaz saray
kevin mccarthy
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Ukrayna'ya yönelik ek yardımların ABD Savunma Bakanlığı taslak bütçesinden çıkarılmasına dair yasa tasarısı, lehteki 104 oya karşın aleyhteki 330 oy ile geri çevrilirken, mecliste çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerden 117 üyenin Ukrayna’ya ek yardımların sürdürülmesi yönünde oy kullandığı, aynı partiden 104 üyenin ise tasarıyı desteklediği kaydedildi.Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda 93 meclis üyesinin Kiev'e yapılacak yardımların ‘tamamen reddedilmesini’ desteklediği anlaşılırken, 339 üyesi bu tasarıya aleyhte oy kullandı.Ukrayna'ya yönelik fonların Pentagon'un bütçe tasarısına dahil edilmesi, Kiev'e askeri yardım ve ABD ordusuna ödenek verilmesi konusunun Temsilciler Meclisi tarafından aynı anda oylamaya sunulamayacağı konusunda ısrar eden muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlığa neden oluyor.Daha önce Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için harcamayı planladıkları 300 milyon dolarlık fonların Pentagon bütçe taslağından geri çekilmesini istemiş, daha sonra eleştirilere maruz kalan politikacı bu kararından geri adım atmıştı.Kiev'e yönelik fonların ülkenin savunma bütçesine dahil edilmesi, Temsilciler Meclisi'nin birçok üyesinin sert muhalefetine neden olurken, bu buna ilişkin yasa tasarılarının kabul edilmesinin önünde engel oluşturuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, yasa tasarılarının Ukrayna'ya yönelik ödenekleri de içerdiği sürece kısa vadeli veya tam teşekküllü bir bütçenin kabulüne karşı oy kullanacağı sözü vermişti.Kongrenin 1 Ekim'de sona erecek olan bu mali yılın bitiminden önce ülke için tam veya kısa vadeli bir bütçeyi geçirmesi gerekiyor.Yakın zamanda ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-batidan-100-milyar-dolarlik-yardim-aldi-1075151511.html
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abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, pentagon, john kirby, beyaz saray, kevin mccarthy
abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, pentagon, john kirby, beyaz saray, kevin mccarthy

ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardımın azaltılması yönündeki önerileri reddetti

02:57 29.09.2023
© Flickr / rj_schmidtABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Flickr / rj_schmidt
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ABD Kongresinin 435 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yapılan yardımın azaltılması yönündeki iki öneriyi reddetti.
Ukrayna'ya yönelik ek yardımların ABD Savunma Bakanlığı taslak bütçesinden çıkarılmasına dair yasa tasarısı, lehteki 104 oya karşın aleyhteki 330 oy ile geri çevrilirken, mecliste çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerden 117 üyenin Ukrayna’ya ek yardımların sürdürülmesi yönünde oy kullandığı, aynı partiden 104 üyenin ise tasarıyı desteklediği kaydedildi.
Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda 93 meclis üyesinin Kiev'e yapılacak yardımların ‘tamamen reddedilmesini’ desteklediği anlaşılırken, 339 üyesi bu tasarıya aleyhte oy kullandı.
Ukrayna'ya yönelik fonların Pentagon'un bütçe tasarısına dahil edilmesi, Kiev'e askeri yardım ve ABD ordusuna ödenek verilmesi konusunun Temsilciler Meclisi tarafından aynı anda oylamaya sunulamayacağı konusunda ısrar eden muhafazakar Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlığa neden oluyor.
Daha önce Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için harcamayı planladıkları 300 milyon dolarlık fonların Pentagon bütçe taslağından geri çekilmesini istemiş, daha sonra eleştirilere maruz kalan politikacı bu kararından geri adım atmıştı.
Kiev'e yönelik fonların ülkenin savunma bütçesine dahil edilmesi, Temsilciler Meclisi'nin birçok üyesinin sert muhalefetine neden olurken, bu buna ilişkin yasa tasarılarının kabul edilmesinin önünde engel oluşturuyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, yasa tasarılarının Ukrayna'ya yönelik ödenekleri de içerdiği sürece kısa vadeli veya tam teşekküllü bir bütçenin kabulüne karşı oy kullanacağı sözü vermişti.
Kongrenin 1 Ekim'de sona erecek olan bu mali yılın bitiminden önce ülke için tam veya kısa vadeli bir bütçeyi geçirmesi gerekiyor.
Yakın zamanda ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev Batı'dan 100 milyar dolarlık yardım aldı
3 Eylül, 20:38
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