https://sputniknews.com.tr/20230927/beyaz-saraydan-itiraf-askeri-yardimi-kesmemiz-ukraynanin-muharebe-kabiliyetlerine-zarar-verecek-1075800968.html

Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek

Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek

Dün ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için yalnızca birkaç haftalık fonu kaldığını açıklayan Beyaz Saray yetkilisi Kirby, MSNBC'ye verdiği demeçte... 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T12:55+0300

2023-09-27T12:55+0300

2023-09-27T12:55+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

abd

ukrayna

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya uzun zamandır sağladığı askeri yardımın durması veya önemli oranda azaltılması halinde Kiev'in muharebe kabiliyetlerinin bundan zarar göreceğini belirtti.ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullandı.ABD'nin Ukrayna'ya en fazla yardım sağlayan ülke olduğunu anımsatan Kirby, Washington yönetiminin Kongre'deki iki partinin de Ukrayna'ya yönelik ek yardım tasarısına destek vereceğinden emin olduğunu aktardı.Beyaz Saray, Kongre üyelerinden 2023'ün 4. çeyreği için Ukrayna'ya 24 milyar dolar tutarında ek yardım içeren pakete onay vermelerini talep ediyor. Başta ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene olmak üzere çok sayıda Kongre üyesi ise, Kiev'e daha fazla yardım sunulmasına karşı çıkıyor.ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için birkaç hafta daha fonu olduğunu ve Kongre'nin ek ödenek kararı almaması halinde daha fazla yardımın söz konusu olamayabileceğini söyleyen Kirby, cephedeki koşulların hala uygun olduğunu ve buna istinaden 24 milyar dolar tahsis etmek için yasa koyucuların acele etmesi gerektiğini vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230926/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-sadece-birkac-hafta-yetecek-kadar-parasi-var-1075769377.html

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