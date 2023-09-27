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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/beyaz-saraydan-itiraf-askeri-yardimi-kesmemiz-ukraynanin-muharebe-kabiliyetlerine-zarar-verecek-1075800968.html
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
Dün ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için yalnızca birkaç haftalık fonu kaldığını açıklayan Beyaz Saray yetkilisi Kirby, MSNBC'ye verdiği demeçte... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T12:55+0300
2023-09-27T12:55+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
abd
ukrayna
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya uzun zamandır sağladığı askeri yardımın durması veya önemli oranda azaltılması halinde Kiev'in muharebe kabiliyetlerinin bundan zarar göreceğini belirtti.ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullandı.ABD'nin Ukrayna'ya en fazla yardım sağlayan ülke olduğunu anımsatan Kirby, Washington yönetiminin Kongre'deki iki partinin de Ukrayna'ya yönelik ek yardım tasarısına destek vereceğinden emin olduğunu aktardı.Beyaz Saray, Kongre üyelerinden 2023'ün 4. çeyreği için Ukrayna'ya 24 milyar dolar tutarında ek yardım içeren pakete onay vermelerini talep ediyor. Başta ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene olmak üzere çok sayıda Kongre üyesi ise, Kiev'e daha fazla yardım sunulmasına karşı çıkıyor.ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için birkaç hafta daha fonu olduğunu ve Kongre'nin ek ödenek kararı almaması halinde daha fazla yardımın söz konusu olamayabileceğini söyleyen Kirby, cephedeki koşulların hala uygun olduğunu ve buna istinaden 24 milyar dolar tahsis etmek için yasa koyucuların acele etmesi gerektiğini vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/beyaz-saray-abdnin-ukraynaya-sadece-birkac-hafta-yetecek-kadar-parasi-var-1075769377.html
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beyaz saray, abd, ukrayna
beyaz saray, abd, ukrayna

Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek

12:55 27.09.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Square,_Washington,_D.C.ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın kuzey girişinin önündeki Lafayette Parkı'nda yer alan Başkan Andrew Jackson heykeli
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın kuzey girişinin önündeki Lafayette Parkı'nda yer alan Başkan Andrew Jackson heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Square,_Washington,_D.C.
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Dün ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için yalnızca birkaç haftalık fonu kaldığını açıklayan Beyaz Saray yetkilisi Kirby, MSNBC'ye verdiği demeçte yardımın kesilmesi veya azalması halinde Kiev'in başarıya ulaşma şansının kesinlikle azalacağı itirafında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya uzun zamandır sağladığı askeri yardımın durması veya önemli oranda azaltılması halinde Kiev'in muharebe kabiliyetlerinin bundan zarar göreceğini belirtti.

ABD Kongresi'nde Kiev'e ek yardım sunulması konusunda mutabakat kararı çıkmamasını MSNBC televizyonuna değerlendiren Kirby, "Ukrayna'ya finansmanın kesilmesi veya önemli oranda azaltılması, onların başarıya ulaşma kabiliyeti üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkiye yol açacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya en fazla yardım sağlayan ülke olduğunu anımsatan Kirby, Washington yönetiminin Kongre'deki iki partinin de Ukrayna'ya yönelik ek yardım tasarısına destek vereceğinden emin olduğunu aktardı.

Beyaz Saray, Kongre üyelerinden 2023'ün 4. çeyreği için Ukrayna'ya 24 milyar dolar tutarında ek yardım içeren pakete onay vermelerini talep ediyor. Başta ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene olmak üzere çok sayıda Kongre üyesi ise, Kiev'e daha fazla yardım sunulmasına karşı çıkıyor.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri malzeme sağlamak için birkaç hafta daha fonu olduğunu ve Kongre'nin ek ödenek kararı almaması halinde daha fazla yardımın söz konusu olamayabileceğini söyleyen Kirby, cephedeki koşulların hala uygun olduğunu ve buna istinaden 24 milyar dolar tahsis etmek için yasa koyucuların acele etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Beyaz Saray: ABD'nin Ukrayna'ya sadece birkaç hafta yetecek kadar parası var
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