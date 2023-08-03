https://sputniknews.com.tr/20230803/italyada-bir-smsle-on-binlerce-ailenin-sosyal-yardimini-kesen-meloni-asgari-ucrete-de-set-cekiyor--1074346377.html

İtalya'da bir SMS'le on binlerce ailenin sosyal yardımını kesen Meloni asgari ücrete de set çekiyor

İtalya'da bir SMS'le on binlerce ailenin sosyal yardımını kesen Meloni asgari ücrete de set çekiyor

Kendisine 'ırkçı, faşist' diyen Placebo solisti Brian Molko'ya açtığı hakaret davasıyla gündemdeki Başbakan Meloni, İtalya'da kısa ve anlaşılmaz SMS'le sosyal... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:24+0300

2023-08-03T21:24+0300

2023-08-03T21:52+0300

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Faşist siyasi köklerine rağmen Ukrayna'ya desteği sayesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından homurtu bile çıkarılmadan kabul edilen İtalya Başbakanı Georgia Meloni, sosyoekonomik politikalara gelince gerçek yüzünü gösterdi. İtalya genelinde yaklaşık 169 bin aile, temmuz sonunda gelen İtalyanca 24 kelimeden ibaret SMS'in şokunda. Mesajın çevirisi şöyle: “20/23 sayılı KHK'nin 48. maddesine göre yurttaş geliri talepleri sosyal hizmetler tarafından devralınmayı beklerken askıya alındı."Bu, engelli, 18 yaş altı veya 65 yaş üstü üyeleri olmayan ailelerin son 4 yıldır yararlandıkları sosyal yardımın ağustosta aniden kesileceği anlamına geliyor.Sözkonusu olan, 'reddito di cittadinanza' (temel yurttaş geliri) denilen ve işsiz ya da düşük gelirli aileler ve bireylere tahsis edilen aylık 780 euro’luk ödenek. 2019 yılında popülist Beş Yıldız Hareketi'nden (M5S) Giuseppe Conte'nin başbakanlığındaki hükümetin getirdiği ve özellikle yoksul güneylilerin yararlandığı bir imkan. İtalyan devletine bağlı Rai News 24'e göre ağustos-eylül arasında 80 bin aile daha yurttaş gelirinden mahrum bırakılacak.Geçen yılki seçim kampanyasında yurttaş gelirini kaldıracağını belirten post-faşist Meloni, başbakan koltuğuna oturunca sosyal yardım sisteminde kesinti açıklayıp 2023 bütçesinde yurttaş gelirini iptal ettiğinde, Merkez Bankası’nın bile 'yoksul sayısının katlanacağı' eleştirisiyle karşılaştı. 2022 sonunda yaptığı açıklamalarda, yurttaş gelirinin, '18-59 yaş arası çalışmaya uygun görülen işsizler için 1 Ocak 2024 tarihine dek tamamen kaldırılacağını' duyuran kadın başbakan, bunu “Yardımları istihdama dönüştürmek istiyoruz. Üç yıldır yardımı alan insanlara devlet, iş bulmaları için yardım etmeli" diye gerekçelendirdi. Son olarak Meloni'nin SMS'leri üzerine İtalyan parlamentosunda hararetli tartışma çıktı. İtalya'nın pandemi sınavının en zor dönemini de içeren Haziran 2018-Şubat 2021 arası başbakanlık yapan Conte, Meloni'ye 'insanların hayatıyla oynadığı' eleştirisini yöneltirken, yurttaş gelirine güvenen 50 ve 60'lı yaşlardakilerin yeniden eğitim almak ve yeni iş bulmakta zorlanacaklarına dikkat çekti. Eski başbakan, Meloni'nin partisi olan ve 2. Dünya Savaşı döneminin diktatörü Benito Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi ile tarihsel bağları bulunan İtalya'nın Kardeşleri (FdI) liderliğindeki koalisyon hükümetini 'ülkeyi parçalamaya çalışmakla' suçladı. Merkez sol eğilimli Demokrat Parti (PD) milletvekili ve ekonomist Maria Cecilia Guerra, çaresiz kalan ailelerin SMS'e değil, hükümetin işsizler için istihdam yaratamamasına isyan ettiğini söyledi. Napoli karıştıAilelere artık sosyal yardım alamayacaklarını bildiren SMS yağmuru, yurttaş gelirinden en çok yararlanan güneybatıdaki Napoli şehri ve bağlı olduğu Campania bölgesine ağır darbe indirdi. Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün (INPS) bölgedeki ofislerine, SMS'tekinden daha iyi bir açıklama talep eden yüzlerce arama geldi. Önlerinde protestolar ve oturma eylemleri yapılan INPS ofislerinden birinde kavga çıkması üzerine polis çağrıldı. Sicilya Adası'nda Terrasini belediye başkanının ofisini benzin döküp yakmaya kalkışan işsiz bir erkek güçlükle engellendi. Halihazırda yurttaş gelirinden mahrum bırakılanlar, 1 Eylül'den itibaren iş bulma merkezlerinde mesleki eğitime katılım için kullanmak üzere ayda 350 euro alacak.Haziran ayında 23 milyon 590 bin kişilik istihdamla işsizlik oranı yüzde 7.4'e gerileyen İtalya, diğer yandan ortalaması yüzde 5.9 olan AB'deki en yüksek işsizlik oranlarından birine sahip. İtalya, aynı zamanda Avrupa'da yasal asgari ücrete sahip olmayan son ülkelerden biri. Muhalefet partileri, ender rastlanan bir birlik gösterisiyle, saatte brüt 9 euro yasal asgari ücret getirilerek 'yoksulluk maaşlarına' son verilmesi için kampanya yürütüyor. Ancak Meloni liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, buna da set çekiyor. Parlamentodaki hararetli tartışmada, kadın başbakan, yasal asgari ücretin 'sorun yaratma riski taşıyan bir slogandan başka bir şey olmadığını, İtalya'nın pek çok küçük ve orta ölçekli işletmesine pahalıya mal olacağını' öne sürdü. Hükümet bugün tartışmayı yarıda keserek ekim başındaki parlamento oturumuna erteledi.Anketlere göre Meloni'nin seçmenlerinin çoğunluğu dahil İtalyanların yüzde 70'i, yasal asgari ücret getirilmesinden yana.AB'de yasal alt ücret sınırı uygulamasına geçmeyen sadece 5 ülke kaldı: İtalya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya ve İsveç. Sağcı Forza Italia partisine liderlik eden İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, geçenlerde yasal asgari ücret talepleriyle "Herkesin aynı maaşı aldığı Sovyetler Birliği'nde değiliz" diye alay etti. AB, Kasım 2022'de asgari ücretleri düzenleyen kurallar koydu, ama üye ülkelere sistemi benimseme zorunluluğu getirmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230728/italya-basbakani-meloni-abdye-guveniyoruz-1074082126.html

https://sputniknews.com.tr/20230803/italya-basbakani-meloni-kendisine-irkci-ve-fasist-diyen-sarkiciya-dava-acti--1074332541.html

https://sputniknews.com.tr/20230626/almanyada-asgari-ucret-zammi-hayal-kirikligi-yaratti-ocaktan-itibaren-1241-sent-olacak-1072882982.html

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italya, giorgia meloni, aşırı sağ, aşırı sağcı, faşist, neofaşizm