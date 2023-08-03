https://sputniknews.com.tr/20230803/italya-basbakani-meloni-kendisine-irkci-ve-fasist-diyen-sarkiciya-dava-acti--1074332541.html

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine 'ırkçı' ve 'faşist' diyen Placebo solistine dava açtı

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine 'ırkçı' ve 'faşist' diyen Placebo solistine dava açtı

İtalya Başbakanı Meloni, kendisine 'ırkçı' ve 'faşist' diyen Placebo solisti Brian Molko'ya dava açtı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T13:59+0300

2023-08-03T13:59+0300

2023-08-03T14:02+0300

dünya

avrupa

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giorgia meloni

dava

hakaret davası

irkçı

faşist

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, geçtiğimiz ay Torino konserinde kendisine yönelik sözleri nedeniyle yasal işlem başlattığı bildirildi.11 Temmuz'da Sonic Park müzik festivalinde sahne alan Molko, 5 bin seyirci önünde İtalyanca konuşmaya başlamış, Başbakan Meloni için 'ırkçı', 'b.k parçası' ve 'faşist' ifadelerini kullanmıştı.Olayın ardından Torino Savcılığı, Molko hakkında 'devlet kurumlarını/büyüklerini aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.İtalyan haber kaynakları da Meloni'nin avukatlarının şarkıcıya karşı iftira ve hakaret davası açtığını aktardı. Öte yandan bu, İtalyan politikacının açtığı ilk hakaret davası değil. Meloni, geçen yıl Domani gazetesinden iki gazeteciyi de haberlerindeki ifadelerden ötürü mahkemeye vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230718/muzik-grubu-placebonun-solistine-italya-basbakanina-hakaretten-sorusturma-acildi-1073677418.html

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avrupa, italya, giorgia meloni, dava, hakaret davası, irkçı, faşist