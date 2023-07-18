https://sputniknews.com.tr/20230718/muzik-grubu-placebonun-solistine-italya-basbakanina-hakaretten-sorusturma-acildi-1073677418.html

Müzik grubu Placebo'nun solistine İtalya Başbakanı'na hakaretten soruşturma açıldı

Müzik grubu Placebo'nun solistine İtalya Başbakanı'na hakaretten soruşturma açıldı

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T21:26+0300

2023-07-18T21:26+0300

2023-07-18T21:26+0300

dünya

müzik

avrupa

placebo

brian molko

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İtalyan basınında yer alan haberlerde, Placebo'nun 11 Temmuz'da Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi'deki bir müzik festivali çerçevesinde verdiği konser sırasında solist Molko'nun, Meloni'ye yönelik sözlerine ilişkin adli işlem başlatıldığı belirtildi.Buna göre, 41 yaşındaki solist Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan'a hakaret etmekten soruşturma açıldı.Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser sırasında Molko'nun, Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da durumu savcılığa rapor ettiği bildirildi.Molko'ya dava açılması ve suçlu bulunması durumunda bin ile 5 bin avro arasında değişen bir para cezası alabileceği basına yansıdı.

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müzik, avrupa, placebo, brian molko