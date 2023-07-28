https://sputniknews.com.tr/20230728/italya-basbakani-meloni-abdye-guveniyoruz-1074082126.html

İtalya Başbakanı Meloni: ABD'ye güveniyoruz

İtalya Başbakanı Meloni: ABD'ye güveniyoruz

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin ile 2019'da imzaladıkları anlaşmaya dair ABD'nin yaklaşımının İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek gibi bir şey... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T05:17+0300

2023-07-28T05:17+0300

2023-07-28T05:17+0300

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Resmi ziyaret için bulunduğu ABD’de dün ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da görüşen Meloni daha sonra İtalya'nın Washington Büyükelçiliği'ne geçerek burada görüşmesine dair bir basın toplantısı düzenledi.İtalya'nın Çin ile 2019'da imzalayarak katıldığı yeni İpek Yolu olarak da anılan Kuşak ve Yol Girişimi'nin Biden ile görüşmesinde gündeme gelip gelmediği sorulan Meloni, "İpek Yolu hakkında konuştuk. Tasavvur edersiniz ki ABD'nin yaklaşımı, İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek gibi bir yaklaşım değil. ABD, İtalya’ya güveniyor. Öyle bir saygı var ki kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemeyi düşünmüyor çünkü biz güvenilir ve ciddiyiz. İpek Yolu’nun yenilenmesine aralık ayına kadar karar vermeliyiz, bir son tarih ve bunu dikkate alacağız" yanıtını verdi.Meloni, Ekim 2022’de Bali’deki G20 Liderler Zirvesi sırasında Çin’e davet edildiğini ve bu ülkeye gitme niyeti olduğunu, ziyaretinin henüz programlanmadığını ama gelecek dış gezisinden birini bu olması gerektiğini ifade etti.Bu arada, Meloni geçen mayısta da 'Kuşak ve Yol Girişimi’nde olmadan da Çin'le iyi ilişkiler kurulabileceğini' ifade ederek, anlaşmayı uzatmayabileceklerinin sinyalini vermişti.Diğer yandan, Biden ile Ukrayna ihtilafını da görüştüklerini aktaran Meloni, "Ben, Biden'ı çok kararlı gördüm. Bu, müzakereye dayalı çözümler aramamak anlamına gelmiyor. Ama hakiki bir barış olmalı. Bu konuda ikiyüzlülük olmamalı. Diplomatik çıkış yollarından biri de Ukrayna'yı desteklemektir. Uluslararası hukuku savunma kararı aldık. İtalya, en başından beri üzerine düşeni yaptığı için gurur duyuyorum" dedi.Önceki yıllarda ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliklerine katıldığı, bugün ise Demokrat Parti'den gelen bir başkan olan Biden ile görüştüğü hatırlatılan Meloni, "İtalya ve ABD, hükümetlerden bağımsız olarak güçlü bir ilişkiye sahiptir. Ben milletimi çıkarları için çalışmaya, fikirlerimin peşinden gitmeye alışkınım. Cumhuriyetçi Parti ile bariz bir uyum içinde olmam, Biden ile mükemmel ilişki kurmamı engellemiyor. Uluslararası siyaset, ulusal çıkarları dikkate alır. Burada görüşümüze saygı duyuluyor ve dinleniyor" yanıtını verdi.Meloni, ülkesinde önceki gün parlamentonun alt kanadında kabul edilen taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına dair yasa tasarısının Biden ile görüşmesinde ve ABD'deki diğer temaslarında gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230728/biden-italya-basbakani-meloni-ile-beyaz-sarayda-gorustu-1074081789.html

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